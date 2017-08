El antiplan: Cómo pasar un fin de semana completo sin salir de casa El «planning» perfecto para recargar pilas sin hacer nada CONCHA MOLINA Jueves, 10 agosto 2017, 18:06

Quizás este fin de semana sea uno de esos en los que no te apetece hacer nada. A lo mejor no puedes tener las vacaciones que habías soñado, la lluvia ha estropeado el plan que tenías o hace demasiado calor para despegarse del aire acondicionado. O simplemente no tienes ganas de hacer nada.

No hay problema. De vez en cuando viene bien tener uno de esos fines de semana apáticos. Sin embargo, quedarse en casa puede ir más allá de tumbarse en el sofá a hacer zapping en la televisión mientras las horas pasan.

Viernes por la noche Cata de vinos improvisada + karaoke

Afortunadamente, en la Comunitat tenemos un gran surtido de vinos en las estanterías de los supermercados y bodegas. Y mejor aún, sin necesidad de gastarse mucho dinero gracias a sus precios asequibles.

Invita a tu grupo de amigos y comprad un par de botellas de vino distintas. Descorchad, dejad los minutos pertinentes para dejar respirar el caldo (aquí siempre saldrá el experto en enología) y empezad a probar y a pronunciar frases pomposas para describir las sensaciones del trago.

Si queréis hacer una cata de vinos a la manera correcta, no deberíais beberlo. Aunque este punto es de libre elección. Acompañad la degustación con una buena cena y moderación, sobre todo si alguien tiene que conducir.

Cuando las botellas empiecen a estar medio vacías, es hora de empezar la sesión de karaoke. Seguro que alguien tiene un juego preparado. Si no se da el caso, Youtube es el sustituto perfecto. No hay más que buscar la canción que queremos y añadirle "karaoke".

Sábado por la mañana Olimpiada de videojuegos + deporte en casa + manualidades

Tres opciones para tres maneras de despertar un sábado por la mañana.

- Opción 1: Despiertas lleno de energía.

Puedes empezar a practicar algún deporte, de nuevo, gracias a Youtube.

Un deporte bastante asequible desde casa es el yoga y la plataforma de vídeos está llena de entrenamientos para principiantes:

- Opción 2: despiertas sin mucha energía pero con ganas de hacer algo.

La solución en este caso es hacer manualidades o como se dice ahora, el "Do It Yourself" o DIY. Las reglas de este principio universal apto para niños y mayores son el reciclaje, la imaginación y saber esperar a que la cola seque del todo.

No solo se trata de hacer cosas que acaben convertidas en trastos: redecora el cuarto, crea estanterías, reinventa esos pantalones que ya no usas, tinta aquella camiseta vieja, crea adornos, marionetas para niños con cáscaras de nueces y hasta posavasos.

Otra variante son las manualidades culinarias. En verano, por ejemplo, puedes hacer polos de helado con tus frutas favoritas. Exprime las frutas y mete el zumo en el congelador. Un helado fresquito gusta a cualquiera.

- Opción 3: te despiertas sin energía ni ganas de hacer nada.

Videojuegos. En línea, de estrategia, rol, multijugador, táctica, simulación, en primera persona, en tercera persona, arcade... Las opciones son infinitas y en el mercado hay casi un juego por cada jugador. Pasar una mañana de vicio frente a la pantalla se convierte en el antiplan perfecto para un sábado.

Sábado por la tarde El spa en casa

Dedicarse tiempo a uno mismo es importante. Más aún tener un momento de relax después de toda la semana. La bañera del cuarto de baño puede convertirse en un salón de belleza.

Compra sales de baño en el supermercado o tienda especializada, llena la bañera con agua caliente, apaga las luces, enciende un par de velas y relájate.

El segundo tratamiento en esta sesión de balneario es una mascarilla facial. ¿Y qué imagen viene a la cabeza al pensar en un spa? Las rodajas de pepino en los ojos.

Puedes aprovechar sus propiedades refrescantes con las de la arcilla verde. Mete un par de rodajas en agua durante unos 30 minutos y después mezcla el agua con la arcilla. Aplica sobre la cara durante 20 minutos (rodajas en los ojos incluidas) y retira con agua tibia.

Masajes, manicura, pedicura, exfoliación... Cualquier tratamiento de belleza puede adaptarse al cuarto de baño.

Sábado por la noche Cena en la terraza (o el salón)

En pareja, con las amistades más íntimas o a solas. Una cena tranquila a la luz de la estrellas o de las lámparas del salón es la secuela perfecta tras una tarde de relax y la precuela perfecta del domingo.

Eso sí, es también la ocasión perfecta para probar platos distintos. Puede ser un buen momento para aprender a preparar sushi. O al menos para pedirlo por teléfono.

Saca ese viejo libro de recetas o piensa en ese plato que probaste en algún restaurante y te gustaría aprender a hacer. Prepara la mesa según la ocasión y disfruta de la comida.

Domingo por la mañana Construye tu propio huerto urbano

No hace falta mucho presupuesto ni mucho espacio para construir un huerto urbano. En tan solo un metro cuadrado se pueden llegar a cultivar hasta 20 kilos de comida al año según la plataforma Plantea tu vida en verde.

Las materias primas son una maceta, sustrato, semillas y agua. Hay distintos recipientes, aunque las macetas con drenaje y los jardines verticales resultan los más fáciles de tener en casa.

Es importante tener claro que cada planta necesita un espacio. Así, un cultivo de tomates o berenjenas necesitará una capacidad de 16 litros por planta; las lechugas y espinacas 2 litros por planta; las zanahorias, cebollas y ajos una capacidad de medio litro por planta, y en el caso de las fresas y las plantas aromáticas será necesario una maceta de mínimo 2 litros y medio por planta.

A partir de ahí, el material con el que se haga el recipiente depende de cada uno. Pueden comprarse las macetas en cualquier tienda o bien puede reciclarse una vieja cajonera y hasta botellas de plástico. En el caso del sustrato lo más sencillo es acudir a un comercio especializado.

Las macetas deberían situarse en una parte de la casa en la que haya al menos entre 4 y 6 horas de luz solar directa, siendo los pimientos y tomates los que más luz necesitan.

Otra decisión que debe tomarse es si empezar el cultivo desde las semillas, lo que requerirá un trasplante posterior, o con brotes, que es una opción más sencilla. Las más recomendables para empezar son los tomates, pimientos, berenjenas y fresas.

Hay que tener en cuenta también cuál es la mejor temporada para la siembra de cada cultivo. Por ejemplo, las berenjenas deben sembrarse entre febrero y marzo; el calabacín y la calabaza entre marzo y abril; las patatas, tomates y lechugas entre febrero y mayo; las zanahorias entre marzo y octubre; las fresas, melones y sandías entre abril y mayo; las espinacas entre agosto y febrero y los ajos entre octubre y enero.

Elige el sitio, construye o coloca la jardinera. Vierte el sustrato y humedécelo. Haz un pequeño agujero y entierra dos o tres semillas. Si es de lechuga, no es necesario enterrarlas. Entonces, vuelve a regar. Y a esperar. Con el tiempo, quita las semillas que no hayan germinado y manten las que sí. Algunas necesitarán ser trasplantadas y cada cultivo necesita una frecuencia de riego específica. La investigación es una parte más de este proceso de aprendizaje del que puedes sacar mucho provecho.

Domingo por la tarde Maratón de películas, series o lectura

Estamos en 2017, ¡bienvenidos a la época dorada de Netflix y HBO! Quien no está enganchado a ninguna serie es porque no quiere. Es también un buen momento para hacer maratón de alguna saga de películas. ¿Qué tal una tarde de Harry Potter o de Spiderman? ¿Maratón de películas románticas?

Es también un buen momento para reducir la montaña de libros acumulados en la mesita de noche o la estantería. Imagina la escena: tú, un buen libro y el aire acondicionado o el ventilador a tu vera.

