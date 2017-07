12 películas de 2017 que probablemente pasaste por alto CINE El canal de Youtube 'Looper' ha elaborado un vídeo en el que recoge algunos filmes que han pasado en cierto sentido desapercibidas, y que consideran que merecen una oportunidad C. BENLLOCH Domingo, 16 julio 2017, 21:58

La industria del cine produce cientos de películas cada año, tantas que no da tiempo a verlas todas. Desgraciadamente en ocasiones algunos buenos filmes pasan casi desapercibidos, lo que desemboca en que muchas personas se los pierdan.

Por ello el canal de Youtube 'Looper' ha elaborado un vídeo de apenas 10 minutos en el que recoge 12 películas de este año 2017 que no han llamado tanto la atención, y que desde el canal consideran que se les debería dar una oportunidad.

No en todas las ocasiones la causa que de hayan pasado desapercibidas es la falta de publicidad, sino que a veces es debido a la naturaleza de la película, como en el caso de 'Raw', o por el posible escepticismo de algunos fans ante las segundas partes, como 'T2: Trainspotting'.

La lista incluye películas de todo tipo, así que sea cual sea tu género cinematográfico preferido, es probable que encuentres algo que llame tu atención en esta recopilación.

Películas que aparecen en el vídeo (y el minuto en el que aparecen)

Prevenge (0:24)

Chuck (1:22)

The Lost City of Z (2:05)

The Transfiguration (2:42)

The Devil's Candy (3:17)

T2 Trainspotting (3:38)

I Don't Feel at Home in This World Anymore (4:16)

Dig Two Graves (4:57)

Colossal (6:07)

Raw (7:15)

Land of Mine (8:26)

The Salesman (9:28)