La Justicia francesa tumba el veto al 'burkini'

El Consejo de Estado, máxima instancia judicial de Francia, ha ordenado este viernes la suspensión de la orden del municipio de Villeneuve-Loubet, en el departamento de Alpes Marítimos (sureste), de prohibir el uso del 'burkini' como prenda de baño porque alteraba el orden público.

El organismo ha respondido así al recurso presentado por la Liga de los Derechos Humanos contra la decreto municipal, que había sido validada previamente por un tribunal administrativo de Niza.

En un comunicado, el Consejo de Estado ha afirmado que aunque el alcalde tiene como labor conciliar la seguridad con el respeto de las libertades de los habitantes, en el caso de la localidad "no hay elementos que permitan deducir riesgos del orden público como resultado de la ropa de baño de ciertas personas". "En ausencia de tales riesgos, el alcalde no podía adoptar una medida prohibiendo el acceso a la playa y al baño", ha añadido el Consejo de Estado, suspendiendo con ello la prohibición municipal, que no mencionaba explícitamente el conocido como 'burkini'.