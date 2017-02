Carolina Olivares vuelve a desnudarse en 'Interviú'

'Interviú' desnuda esta semana en su portada a Carolina Olivares. Es la segunda vez que esta cántabra, de 45 años, se quita la ropa en la publicación. Fue en 1999, cuando era agente de policía en el aeropuerto de Madrid, cuando mostró al mundo sus encantos para presentar su primera novela. "Pero no sentó bien a sus jefes. El entonces director general de la Policía, Juan Cotino, la sancionó con 6 meses sin empleo y sueldo", recuerdan desde la publicación. "No maté a nadie ni robé, no dije nada malo de la Policía, hablaba de mi libro. Nunca se me ocurrió salir con símbolos de la policía, y no hice toples, hice unas fotos sensuales...", cuenta Olivares a la revista.

Años después, la Policía tuvo que anular el castigo porque la Justicia dictaminó que "dar a conocer su condición de policía y permitir que la fotografiasen en ropa interior" no fue una ofensa a "la dignidad" del cuerpo de Policía. Después de que los jueces le dieran la razón, Carolina logró ascender a oficial y posteriormente fue condecorada. Hoy, cuatro meses después de jubilarse (el pasado 4 de octubre), sigue escribiendo historias. "Después de 18 años empiezo otra vez a respirar", dice.