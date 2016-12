Los agricultores piden más dinero para financiar los seguros

Las cooperativas y las organizaciones agrarias han reiterado su preocupación ante la reducción en diez puntos del apoyo estatal a la contratación de seguros, por lo que temen que caiga el interés y la efectividad de determinadas líneas y reclaman al Gobierno un mayor esfuerzo presupuestario en 2017. Sin embargo el Consejo de Ministros ya aprobó la semana pasada el 38 Plan de Seguros Agrarios Combinados, con 211,27 millones para subvencionar las pólizas. Dicha dotación supone un 6% de aumento, según ha destacado el Ministerio de Agricultura, pero los productores creen que hay aún espacio para mejorar el apoyo público.

Entre los riesgos para 2017, agricultores y ganaderos avisan de posibles caídas de la contratación y de huida hacia líneas de seguros más baratas, que son también las que ofrecen menos coberturas y protección frente a los desastres. Como la pescadilla que se muerde la cola.

La Administración argumenta que la reducción de diez puntos porcentuales en las subvenciones se produce por el aumento del número de solicitudes para contratación de seguros agrarios, entre los que se reparte el presupuesto. Ha crecido tanto el aseguramiento que la dotación presupuestaria para apoyarlo ha de repartirse, no puede crecer a igual ritmo.

Pero en el lado contrario está el riesgo a que, ante las inclemencias meteorológicas, buena parte de las cosechas queden desprotegidas, con lo que las Administraciones se pueden ver entonces en el trance de si auxiliar o no a los que no aseguraron o no lo hicieron en la cuantía y condición necesaria, o bien han de quedarse sin nada. Planteamientos que de un modo u otro vienen a quebrar el principio de que «no se ayuda a quien no asegure y sí se apoya a que se asegure para que en caso de daños se cobre la indemnización».

Las cooperativas han valorado los esfuerzos del ministerio pero expresan la contrariedad del sector por mantenerse la bajada de 10 puntos de subvención y confían en que quede tiempo para que el Gobierno, negociando con los demás partidos, corrija esta parte del presupuesto.