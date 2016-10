Alonso: «Fuimos muy lentos todo el fin de semana»

Fernando Alonso salió muy decepcionado del GP de Japón, más que por el rendimiento en sí de su McLaren (que también), por no saber el motivo. El asturiano no pudo tirar de genialidad en una carrera sin incidentes, y su 16º puesto es mucho más pobre de lo que esperaban. "No ha pasado nada por delante y tampoco hemos sido rápidos. Fuimos muy lentos todo el fin de semana y tenemos que ver las razones. Hace cinco días estábamos en séptima posición, luchando con el Force India de Pérez, y ahora luchamos con el Sauber de Ericsson", se lamentó.

"Estoy decepcionado porque era la carrera en casa de Honda, pero tenemos que buscar soluciones para llegar bien a Austin", intentó motivarse el asturiano, antes de volver a incidir en lo sorpresivo de este mal resultado en Suzuka. "Llevábamos tres carreras terminando en séptima posición y creo que este fin de semana no hemos ido bien por el motivo que sea", dijo.

Alonso, no obstante, también puso algo de peso en el lado positivo de la balanza: "Dentro del resultado, no nos daña demasiado. En el campeonato de constructores Toro Rosso no ha sumado puntos y quedé por delante de Carlos y Jenson en mi pequeña lucha particular interna". Un consuelo que le sabe a poco, pero que le sirve para no ver todo tan negro.

Sainz: "Ha sido un desastre"

Carlos Sainz estaba muy decepcionado con su resultado en el GP de Japón. El español se quejó de que tuvieron demasiado tráfico durante la carrera y que tampoco tuvieron ritmo para mejorar, pero lo resumió en cuatro palabras antes de analizar la carrera: "Ha sido un desastre".

"Al principio tenía muy buen ritmo, mejor que el de mi compañero. A pesar de ello han decidido que me quedase fuera yo para aguantar a los Williams. Después de la parada hemos salido detrás de los dos McLaren y ahí nos hemos quedado. Siempre tenemos mucho mejor ritmo del que parece, pero cuando vas en tráfico y no puedes adelantar es simplemente imposible. Viendo que estamos decimoséptimos, probablemente no era la estrategia adecuada", criticó el madrileño a su equipo.

Pese al mal cuerpo que se le ha quedado tras Japón, Sainz ya pone su mira en la cita del Circuito de las Américas, donde pide que no le ocurra lo mismo. "Hay que analizar qué ha pasado. El ritmo a la que el tráfico desaparecía y tenía un par de vueltas en aire limpio era muy bueno", se lamentó.