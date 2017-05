Cristiano: «La gente habla de mí como si fuera un delincuente sin saber un carajo»

"La gente habla de mí como si fuera un delincuente y no sabe un carajo. No soy un santo, pero tampoco el diablo. No veo televisión, porque si no no tendría vida. Tanto que hablan de mí de mala hostia, de fútbol y fuera del fútbol... No me gusta que me pongan igual que a los demás cuando hacen tonterías. Yo no hago tonterías", respondió con contundencia Cristiano Ronaldo en la zona mixta de La Rosaleda al ser preguntado por una imagen en la que el portugués presuntamente sugería al céltico Cabral que el equipo vigués podía estar esperando un maletín.

"Cuando la gente habla de Cristiano se equivoca, dentro y fuera del fútbol. Las críticas del fútbol no me preocupan porque con las cuentas la gente se va a callar, pero siempre están con dos piedras en la mano cuando hablo. No soy un santo pero tampoco el diablo que mucha gente dice que yo soy. No me gusta porque tengo una familia, una madre, un hijo y no me gusta que me pongan igual que a otros", insistió Cristiano.

También reconoció que esta temporada "se ha hecho una gestión inteligente con el técnico" con el objetivo de prepararse para estar a pleno rendimiento "en la parte final". "Comparando con los dos últimos años, yo tenía más partidos en las piernas y esto se nota. Esta temporada he hecho una preparación para el parte final y he ayudado al equipo con goles y exhibiciones", destacó el crack portugués.

"Estamos de enhorabuena. Hemos hecho una mejor gestión, más inteligente. El entrenador lo ha podido hacer y ha estado más tranquilo porque todos los que han salido han cumplido y al colaborador", subrayó también Cristiano.