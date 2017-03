España, última en las apuestas de un Eurovisión electropop

"Do it for your lover", la propuesta musical con la que Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017, figura última en las apuestas a dos meses de una edición que, en contraste con la sencillez y el sonido orgánico propuesto por el catalán, estará marcada por un pop nutrido de bases digitales.

La práctica totalidad de los 43 países a concurso (un registro histórico que solo se dio previamente en 2011 y 2008) han presentado ya sus cartas para la victoria, con Italia, Bélgica, Suecia y Portugal como grandes opositores a la misma gracias a temas que, en la mayoría de los casos, han dejado muy atrás los tiempos de la orquesta en vivo en el gran concurso de la canción europea.

Al frente de todos está el optimista "Occidentali's karma", un corte electropop con el que el italiano Francesco Gabbani se declaró ganador del último festival de San Remo y en el que, acompañado de un gorila, ironiza sobre la noción actual de espiritualidad.

Más claros aún son los apuntes electrónicos en los siguientes países en las apuestas. Por un lado, "City lights", en el que contrasta la fría producción minimalista, acorde con la pauta actual que impera en la radiofórmula, con la cálida y andrógina voz de Blanche.

Suecia, eterna rival por el triunfo, apuesta esta vez por el perfecto engranaje coreográfico de "I can't go on", en la que se hace virtud de la arrogancia "yuppie" ochentera con un Robin Bengtsson que podría ser la encarnación nórdica de Adam Levine (Maroon 5).

Como contrapunto, Portugal apuesta por la tradición en su regreso al festival después de un año de ausencia. Un prometedor cuarto lugar en los vaticinios arropa "Amar pelos dois", cruce de bossa nova y del cancionero americano de los años 70. No pasará desapercibido su coautor e intérprete, el extravagante y delicado Salvador Sobral.

Igualmente sutil se presenta Bulgaria con "Beautiful mess" y Kristian Kostov a la cabeza de los baladistas (siempre numerosos) en Eurovisión, solo un puesto por delante de Australia, con otro tema romántico, "Don't come easy", de Isaiah. Sin renunciar a una producción moderna, presentan los mejores cortes en este terreno junto con la finesa "Blackbird" de Norma John.

Nada que ver con Rusia, que suele pecar de los planteamientos estancos y ñoños en los que incurre Julia Samoylova en "Flame is burning". La amenaza se cierne sobre esta intérprete, ya que Ucrania, sede de Eurovisión 2017, impide la entrada a ciudadanos rusos que hayan pisado Crimea desde que su país se anexara este territorio.

Sea como fuere, la música de baile con más o menos calidad y osadía en las propuestas será omnipresente en esta edición. Entre las más evidentes y contagiosas, la de la griega Demy y su EDM "This is love", por delante de la banda letona Triana Park ("Line"), el israelí IMRI ("I feel alive") o el DJ JOWST noruego ("Grab the moment").

Pocos sin tónica electrónica

Fuera de momento de las opciones a triunfo, Islandia estará bastante bien representada por Svala, que postula "Paper", un corte de electropop catártico en la línea de la sueca Robyn, apuesta similar a la de F.Y.R. Macedonia, con "Dance alone" y Jana Burceska.

Pocos quedan fuera de la tónica electrónica, pero en el 'top 10' sorprende la presencia de la candidatura rumana, con Ilinca y Alex Florea interpretando "Yodel It!", una fusión de pop, rock, hip hop y cántico tirolés que resulta excesivo de principio a fin.

Por su parte, la francesa Alma cantará "Requiem", tema pop con apuntes de tango; el húngaro Pápai Joci llevará una fusión de rap y música tradicional romaní llamada "Origo"; y el trío vocal holandés OG3NE interpretará "Lights and shadows" como unas Bangles redivivas. En cuanto al rock, el género apenas estará representado este año más allá de los huéspedes del festival, la banda ucraniana O.Torvald, que presentan "Time".

Cabe señalar por último que Austria llevará a Nathan Trent con "Running on air", compitiendo directamente en el mismo ámbito musical que Manel Navarro, esto es, la guitarra como eje y el gusto por cantautores pop anglosajones como Ed Sheeran, John Mayer o Jason Mraz.

Sea como fuere, al español no se inquieta por la poca confianza manifestada en los vaticinios. "Creo que todo se verá una vez en los ensayos. Como prueba, el hecho de que Jamala, la ganadora del año pasado, iba muy mal en las apuestas", afirmó en una reciente entrevista.