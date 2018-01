«No he tenido que romper ningún techo de cristal» Carmen Leal, ayer en la Facultad de Medicina. / lp Carmen Leal, presidenta de la Academia de Medicina, fue la primera y durante muchos años la única catedrática de Psiquiatría de España J. S. VALENCIA. Viernes, 19 enero 2018, 00:18

Carmen Leal es desde ayer la presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunitat Valenciana en sustitución de Antonio Llombart. Tomó posesión del cargo, para el que fue elegida el pasado mes de diciembre, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universitat de València.

La Real Academia tiene 50 académicos de número (un sillón por cada especialidad) de los que faltan nombrar dos y un amplio número de académicos correspondientes. Carmen Leal afirmó que la entidad es muy dinámica. «Organizamos actividades científicas y de divulgación, como el ciclo de envejecimiento y salud que se desarrollará en los próximos meses», recalcó. Además, «hacemos informes para la Conselleria de Sanidad y Justicia cuando hay posiciones encontradas. Nuestro parecer es muy respetado», dijo.

Leal fue la primera catedrática de Psiquiatría de España en 1981 y primera decana de una facultad de medicina. «Las cosas han cambiado. Cuando yo estudié era lo contrario que ahora: la inmensa mayoría eran hombres», afirmó. Ahora bien, «todas mis compañeras de facultad han ejercido la medicina. Ninguna se ha limitado a colgar el título en la pared». Fue una mujer en lo que entonces era un mundo de hombres. En este sentido, aseguró que aunque no tener familia le hizo más fácil quedarse en la universidad, «nunca he tenido que romper ningún techo de cristal, no he sido estigmatizada».

Carmen Leal reconoció que el mundo de la sanidad ha experimentado una gran evolución a lo largo de todos estos años. Pero recalcó que todavía sigue presentando graves carencias. En este sentido, resaltó que «la salud mental ha sido la cenicienta de las especialidades médicas por los escasos recursos que se le destinan». Apuntó también que el hecho de que ahora esté de moda decir «tengo la 'depre' o estén en auge algunos tratamientos psiquiátricos, no quiere decir que esta rama de la Medicina sea mejor tratada». «Pero falta más gente dedicada a hacer psicoterapia o más recursos sociales para los enfermos crónicos. Esto no ha cambiado», resaltó.