Los pediatras alertan de un aumento del 15% de las consultas por gripe Sala de espera de Urgencias de La Fe en una imagen reciente. / Damián Torres Los médicos de primaria advierten de que la alta presencia del virus entre los niños traerá la expansión en los adultos a principios de febrero LAURA GARCÉS VALENCIA. Sábado, 27 enero 2018, 01:01

Estornudos, fiebre, mocos, tos... ¿Le suena? Son sólo algunos síntomas de la gripe, esa patología vírica que se ha colado en innumerables domicilios valencianos, sobre todo donde residen niños. Son los pequeños de la casa los que en mayor medida están sufriendo los efectos del virus más popular del invierno, como se desprende de la información semanal de la Conselleria de Sanidad.

Y a juzgar por la opinión de algunos expertos, todo apunta a que su presencia se va a mantener e incluso puede verse incrementada alguna semana más. Apoyan su criterio, tanto en la experiencia de esta semana en las consultas, como en las previsiones que advierten de descenso de temperaturas.

El doctor Fernando García-Sala, presidente de la Sociedad Española de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), y pediatra de primaria en la Comunitat, asegura que esta semana «estamos viendo en las consultas un 15% más de niños con síntomas de gripe». La constatación de este hecho le lleva a considerar la posibilidad de que cuando se conozca el próximo boletín epidemiológico de la conselleria se descubra un aumento de la incidencia de la gripe, pues hay que tener en cuenta que la información llega siete días después.

No sólo los pediatras llaman la atención sobre esta situación. También la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) aclara que se está viendo mayor actividad en las consultas de pediatría, mientras entre los adultos «se encuentra estancada», señala el doctor Aurelio Duque, presidente de la Svmfyc.

No obstante, apunta que la elevada presencia entre los pequeños «derivará en un repunte en adultos que podría llegar a primeros de febrero», en tanto que los niños se convierten en transmisores de la patología en el ámbito familiar desde el que se van ensanchando los círculos. Duque añade que entre la población adulta, en particular la de edad avanzada, «se empieza a ver un aumento de las neumonías».

El último documento publicado, el pasado miércoles, corresponde a la tercera semana de enero y recoge una tasa de afectados de 281,3 por cada 100.000 habitantes. Es el resultado más elevado desde el inicio de la temporada y, además, supera el máximo de incidencia alcanzado la temporada pasada, cuando no se llegó a 200 casos. Y entre los afectados los niños de cero a cuatro años se llevan la peor parte. Los de cinco a 14 ocupan el segundo puesto entre los segmentos de población con mayor presencia del virus.

El miércoles se conocerá el resultado de la semana en curso, la que el pediatra García-Sala asegura que soporta «un 15% de consultas más». El experto apunta, además, que entre los niños no está siendo grave y, por tanto los ingresos de pacientes pediátricos no son frecuentes. García-Sala, afirma también que «no todos los casos de gripe se declaran», circunstancia que a su juicio hay que tener en cuenta a la hora de valorar la incidencia, dado que pueden no recoger la totalidad de afectados.