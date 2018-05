Casi la mitad de las ambulancias SAMU en Valencia no llevan médico Un agente de la Guardia Vivil y un trabajador sanitario trasladan a un enfermo a una ambulancia. / LP CC OO asegura que la Comunitat no cumple la ratio de vehículos porque la recomendación es de uno por cada 100.000 habitantes LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 31 mayo 2018, 01:25

La disponibilidad de médicos para las unidades SAMU parece afrontar dificultades. No hay suficientes facultativos, como tampoco otros profesionales necesarios para atender las unidades que se requieran, a juzgar por el retrato que se ofrece desde distintas formaciones sindicales. El secretario general del sindicato médico CESM, Andrés Cánovas, describe la situación aportando cifras que apuntan que «entre el 30 y el 50% de las unidades SAMU van sin médico dependiendo de los días».

Esta circunstancia, como apunta Cánovas, conduce a que cuando se requiere médico, se llama al de «un centro de salud o Punto de Atención Continuada próximo» al lugar donde se ha desplazado la unidad con la finalidad de completar el equipo.

No es esta la única voz que se escucha para denunciar la falta de profesionales. La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO, Rosa Atiénzar, también apunta en la dirección de la escasez de facultativos ante el verano: «Habrá problemas para disponer de médicos para SAMU», situación que asegura que no es nueva como consecuencia de las condiciones de trabajo del personal que atiende este servicio.

La Asociación Valenciana de Emergencias Sanitarias asegura que en «verano vamos desbordados»

Atiénzar asegura que «llevamos mucho tiempo queriendo mejorar las condiciones de trabajo», puesto que las del personal de este servicio «son peores que las del resto». Esta circunstancia, tal como explica la representante de CC.OO, lleva a que «no hay suficientes médicos inscritos en las bolsas para esos puestos, aunque tengan los cursos para optar a los mismos», ya que prefieren optar a otras plazas.

La descripción que ofrece Atiénzar no sólo pone de manifiesto la carencia de recursos humanos. Su análisis se detiene también en los medios técnicos para denunciar que la Comunitat no dispone de las unidades SAMU necesarias en función de la «ratio recomendada, que es una por cada 100.000 habitantes, dotación que no se cubre», y para la que «necesitamos al equipo humano». ç

Tanto Cánovas como Atiénzar denuncian el plan Remot lanzado por Sanidad para las zonas limítrofes. El primero porque considera insuficiente la formación que se va a ofrecer y la representante de CC.OO porque no se ha negociado con los sindicatos. El sindicato de enfermería Satse ya cuestionó este programa que supone la implicación de las enfermeras.

La carencia de unidades ya la denunció el sindicato CSIF el martes al dar a conocer que en el sur del litoral de la provincia de Valencia, la presencia de SAMU se encontraba bajo mínimos. Esta formación sindical aseguró que en la Ribera cuentan con una unidad. En la Safor, con otra y en Oliva, el servicio de uno de estos vehículos se limita a 12 horas.

El sindicato CSIF alertó con ello de una situación que considera de «escasez» al mismo tiempo que trasladó a la Conselleria de Sanidad la petición de reforzar el servicio en verano con más unidades, sobre todo en los puntos donde la población se multiplica.

Más unidades, más personal, son los ejes sobre los que se apoyan las denuncias y quejas de los sindicatos. Pero también las de la Asociación Valenciana de Emergencias Sanitarias habla de «poca previsión» ante el verano. Sus críticas no se reducen a las SAMU, también a los vehículos SVB, así como a la necesidad de contar con más profesionales -no sólo médicos- para completar los equipos SAMU: enfermeras y técnicos. Esta asociación advierte de que «todo el año vamos justos de personal» y cuando llegan fechas como Semana Santa o verano «nos vemos desbordados».