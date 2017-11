Las enfermeras denuncian que no tendrán ambulancias para los avisos urgentes Ambulancias en la puerta de un hospital de la Comunitat. / Jesús Signes El sindicato Satse solicita a la Inspección de Trabajo de las tres provincias que «tome medidas en el asunto» R. V. VALENCIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:26

El Sindicato de Enfermería Satse denunció ayer que el nuevo contrato de ambulancias externas para el transporte de enfermos y de personal sanitario excluye «el traslado de personal sanitario para realizar visitas domiciliarias desde los centros de salud, consultorios, puntos de atención continuada, puntos de atención sanitaria o cualquier otro centro sanitario o sociosanitario», según se recoge en el propio documento.

Ante esta situación los delegados de prevención del Sindicato de Enfermería presentaron ayer denuncias en las que se solicitan la actuación urgente en las tres provincias por parte de la Inspección de Trabajo de Alicante, Castellón y Valencia, tal como comunicó la formación sindical. Persiguen que «tomen medidas ante este asunto».

Satse aseguró en un comunicado, que la Conselleria de Sanidad ha firmado con la empresa adjudicataria el nuevo contrato de ambulancias, que entra en vigor a primeros de 2018 con un coste de 234.597.924,68 euros. Apuntaron desde el sindicato que, «según ha establecido la propia conselleria, las enfermeras y médicos acudirán a las urgencias desde los puntos de atención continuada y los puntos de asistencia sanitaria de los centros de salud a los domicilios de los pacientes con los vehículos particulares, puesto que ya no podrán usar el servicio de ambulancias».

Así, «una vez en el domicilio y viendo la situación en la que se encuentra el paciente, serán ellos los que llamarán o no a las ambulancias». La situación descrita por Satse les llevó a señalar que «como cualquiera puede ver, esto va a conllevar un deterioro muy grave en la calidad de la asistencia urgente, ya que se producirá un retraso en la primera asistencia, al no disponer de todo el material sanitario y una ambulancia para trasladar al enfermo en caso de mucha gravedad».

Los representantes de las enfermeras también destacaron que habrá que considerar que cuando se avisa desde un domicilio para una urgencia, el familiar o persona que llama para comunicarlo no es personal sanitario, con lo cual, la información no suele ser la «correcta». Para una correcta asistencia, aseguran que los profesionales necesitan ir al domicilio y verificar qué patología sufre el enfermo, llevando el material y la medicación, y «esto no se puede hacer si el conductor acude solo al domicilio o si la enfermera tiene que acudir por su lado al domicilio del enfermo».