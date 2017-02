Así funciona el retrovisor salvavidas inventado por un motero valenciano

Miguel José Catalá Albors conduce motocicletas desde hace más de 40 años. Desde hace un tiempo se ha preocupado en intentar cambiar una circunstancia que para él causa un gran pelibro: el ángulo ciego de los retrovisores de estos vehículos.

“Desde los 14 años conduzco motocicletas, y me he dado cuenta de que las motos tienen un ángulo muerto de visión que en los adelantamientos o cambios de carril te impide ver a los vehículos que están en los laterales”, explica. “En los espejos retrovisores desde los años cincuenta no se han innovado, mientras que en los coches sí que se ha hecho”, señala Catalá.

“Lo que he intentado es crear un espejo retrovisor, partiendo de los autobuses y camiones; dentro de la carcasa he puesto dos espejos, uno fijo y otro oblicuo, según el lado del manillar, para evitar el ángulo muerto”, detalla este comerciante valenciano.

“Lo más importante que te permite es no girar la cabeza, ir con completa seguridad realizando los adelantamientos o cambiando de carril; anula el ángulo muerto de visión y no hace falta que gires la cabeza”, asegura.

“Hay interés por parte del mercado en activar esta patente y comercializarla, pero hay que mirar que la homologación cumpla las normativas, y si no las cambiaremos; lo que no puede ser es que dejemos a los motoristas desamparados”, añade Miguel José Catalá.

“Los frenos ABS hace veinticinco años que están en los coches, sin embargo en las motos este mismo año se ha hecho obligatorio para las de más de 125cc; eso es una barbaridad, no podemos dejar a las motos desamparadas, son las grandes olvidadas de la seguridad vial”, concluye.