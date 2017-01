Evalúan al agresor en el hospital para determinar si sufrió un brote psicótico

El joven de 17 años que agredió con un cuchillo a cinco compañeros de clase fue trasladado al Hospital General de Elda para una evaluación psicológica ante la posibilidad de que haya sufrido un brote psicótico. Tras su detención, la Guardia Civil llevó al menor al hospital de la cercana población alicantina, donde fue sometido a un completo reconocimiento.

Entre las hipótesis que barajan los investigadores están que el joven haya podido sufrir algún tipo de trastorno mental o que sufriera acoso escolar ('bullying') de compañeros por sobresalir en resultados académicos, ya que el agresor tiene un currículum brillante y algunos le llamaban «empollón».

El escolar fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Villena para ponerlo después a disposición de la Fiscalía de Menores. El Ayuntamiento de Villena no tiene constancia de que el agresor estuviese viviendo una situación de acoso escolar, y todo apunta a que atacó a las víctimas de forma aleatoria, ya que no tenía con ninguna de ellas una relación cercana. La Conselleria de Educación también se pronunció en este sentido y confirmó que no se había iniciado en el instituto ningún protocolo relacionado con acoso escolar al joven que protagonizó los violentos hechos. Según informaron fuentes de la Fiscalía de Menores, el agresor no tiene antecedentes delictivos ni expedientes abiertos por protección.

El alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, afirmó que, además del buen rendimiento académico del joven, este había mostrado un comportamiento normal y estaba «integrado en el ambiente escolar», pese a lo cual se mostraba «un poco reservado y era distante y solitario».