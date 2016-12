Bascuñana: «Lo que se ha hecho es legal y está bien»

El primer edil oriolano quiso salir ayer al paso de la denuncia realizada por el grupo Socialista porque aseguró que el concejal Víctor Ruiz «no puede estar siempre generando sospechas sobre el equipo de gobierno» puesto que, recordó, el edil ha hecho denuncias públicas «que luego se han demostrado que eran mentira, como cuando dijo que el pedáneo del Camino Viejo cogía luz del alumbrado público y no era así, cuando acusó a la empresa de la ORA de estar en el caso 'Pokemon' como denunciada y resultó que era una de las denunciantes, o cuando dijo que Miguel Ángel Fernández tenía dieciocho empresas y tampoco era así». El alcalde defendió la contratación de la campaña de Navidad y afirmó que «lo que se ha hecho está bien hecho y es legal», por lo que consideró que el PSOE «puede llevar lo que quiera a Fiscalía, porque no hay nada», al tiempo que indicó que sería cuanto menos chocante que se encontrara algún tipo de delito en esta actuación «cuando no se ha actuado todavía por ejemplo en nuestra denuncia de la falta de dinero de Orihuela Cultural». El munícipe recordó también las fechas del expediente e indicó que el 23 de noviembre el crédito para la campaña estaba aprobado «y eso es lo que cuenta, lo que permitía ponerla en marcha», por lo que consideró que no existe «ninguna ilegalidad como él ha querido hacer ver». De este modo, manifestó que incluso se plantea poner una querella por injurias «porque esto no puede seguir así», sentenció.