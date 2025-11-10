Víctor Fernández Junior sigue creciendo con el Valencia Mestalla

Eric Martín Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

A pesar de las horas bajas en el filial del Valencia CF, que no logra abandonar las posiciones de descenso a Tercera Federación, se plasma mucho talento individual en sus filas. Mario Domínguez, Guilabert, Marcos Navarro, Vicent Abril, Iranzo, Lucas Núñez... Son sólo algunos casos de los muchos reseñables. Pero también en esta lista de actores protagonistas figura el nombre de un jugador que no es propiedad valencianista pero que está demostrando gran influencia, como es Víctor Fernández Junior.

El mediocentro ofensivo no se podía haber adaptado mejor al Valencia Mestalla desde su llegada. Esta se produjo durante el verano, después de que en el Levante no fuera a contar con numerosas oportunidades. Ya no lo hizo durante la pasada. Apenas 46 minutos de juego entre el partido de Copa del Rey y un debut meramente testimonial en las primeras jornadas, a pesar de los halagos constantes de Calero.

Es por ello que decidió cambiar de aires. Ligero, porque en Valencia sigue. Y la Academia le acogió, aunque supusiera bajar un par de escalones competitivamente. Desde entonces, con Angulo ha recuperado la sonrisa. Víctor Fernández demuestra a sus 18 años recién cumplidos de que está preparado para cosas mayores. En este tiempo acumula ya tres goles. El último lo rubricó en la jornada de ayer domingo contra el Andratx en la Ciudad Deportiva de Paterna, que sirvió para colocar un provisional 2-0 favorable, aunque no se culminó el triunfo y el filial tuvo que conformarse con un nuevo empate.

Pero no únicamente en números se focaliza la influencia del joven vallisoletano. Paulatinamente va incrementando su protagonismo en los partidos e influencia con el Mestalla, tanto en Segunda Federación como en el resto de partidos de carácter internacional que ha podido disputar. De casta le viene al galgo, siguiendo los pasos de su padre. Su futuro, aún por determinar, le acerca al Valencia, que tiene una compra accesible de sus derechos por algo menos de 500.000 euros que percibiría el Levante, sujeta a distintos bonus por objetivos deportivos y el porcentaje de una futura venta, si finalmente se ejecuta.