Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura
Correia y Corberán, en el partido ante el Rayo. EFE

Dónde ver por televisión y a qué hora es hoy el Cartagena - Valencia de Copa del Rey

Los de Corberán buscan el pase a la tercera ronda

J.Zarco

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:20

Comenta

El Valencia CF disputa este jueves 4 de diciembre la segunda ronda de la Copa del Rey, competición que ha ganado en ocho ocasiones. Después de su empate en liga el pasado lunes frente al Rayo Vallecano, ahora se enfrenta al Cartagena, rival de 1ºRFEF que busca dar la sorpresa ante el conjunto de Corberán.

Para el partido se ha quedado en Valencia César Tárrega, uno de los fijos del entrenador en el once. También apuntan a descansar hombres como Gayà, Diego López, Javi Guerra o Pepelu, que han acumulado diversas titularidades en las últimas jornadas.

Por lo tanto, es la oportunidad para la unidad B, con jugadores como Raba, Ugrinic o Baptiste Santarmai que quieren dar un paso al frente. Danjuma y Beltrán, suplentes ante el Rayo Vallecano, también podrían ser de la partida.

Horario y dónde ver

Horario: 21:00 horas en el estadio Cartagonova

Dónde ver en televisión: Movistar LaLiga 3

Dónde seguir online: puedes consultar el minuto a minuto del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS y posteriormente leer la crónica y las reacciones de los protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  6. 6 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  7. 7

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  8. 8

    El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS»
  9. 9 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  10. 10 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dónde ver por televisión y a qué hora es hoy el Cartagena - Valencia de Copa del Rey

Dónde ver por televisión y a qué hora es hoy el Cartagena - Valencia de Copa del Rey