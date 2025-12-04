Dónde ver por televisión y a qué hora es hoy el Cartagena - Valencia de Copa del Rey Los de Corberán buscan el pase a la tercera ronda

El Valencia CF disputa este jueves 4 de diciembre la segunda ronda de la Copa del Rey, competición que ha ganado en ocho ocasiones. Después de su empate en liga el pasado lunes frente al Rayo Vallecano, ahora se enfrenta al Cartagena, rival de 1ºRFEF que busca dar la sorpresa ante el conjunto de Corberán.

Para el partido se ha quedado en Valencia César Tárrega, uno de los fijos del entrenador en el once. También apuntan a descansar hombres como Gayà, Diego López, Javi Guerra o Pepelu, que han acumulado diversas titularidades en las últimas jornadas.

Por lo tanto, es la oportunidad para la unidad B, con jugadores como Raba, Ugrinic o Baptiste Santarmai que quieren dar un paso al frente. Danjuma y Beltrán, suplentes ante el Rayo Vallecano, también podrían ser de la partida.

Horario y dónde ver

Horario: 21:00 horas en el estadio Cartagonova

Dónde ver en televisión: Movistar LaLiga 3

Dónde seguir online: puedes consultar el minuto a minuto del encuentro a través de la web de LAS PROVINCIAS y posteriormente leer la crónica y las reacciones de los protagonistas.