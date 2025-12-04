El momento para que Dimitrievski hable en el campo

La Copa del Rey, sobre todo las primeras rondas, son para que jueguen los menos habituales. Y como suele ser habitual, los clubes apuestan porque ... su portero suplente tenga minutos en el 'Torneo del KO'. Eso parecía claro en el Valencia con Stole Dimitrievski, que ya jugó ante el Maracena, pero tras sus polémicas declaraciones en el último parón de selecciones, en las que el normacedonio se despachó en su país soltando una buena rajada de las falsas promesas que le hicieron en el Valencia y de la nula competencia que tiene con Julen Agirrezabala, eso estaba en duda.

Carlos Corberán ya aseguró hace poco que se iba a quedar en una sanción económica para el portero, que se había disculpado con el vestuario, pero este miércoles lo reafirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Cartagena: «La importancia que le damos al partido de mañana es muy alta y Dimitrievski por supuesto va a estar en portería. Es un jugador del primer equipo y siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia. He dicho que siempre quiero tener porteros titulares en el equipo, porque para mí un equipo no es competitivo si sólo tiene un portero de nivel titular. Así que hay que tener porteros con nivel de poder defender la camiseta del Valencia».

Más claro, agua. Ni malos rollos ni castigos deportivos. Así que si Dimitrievski quiere pelearle la titularidad a Julen en Liga, es el momento de que hable en el campo, y no fuera de él. Quien tendrá también la oportunidad de empezar de inicio, tal y como confirmó el propio técnico, es Filip Ugrinic, el fichaje más caro del verano, que no ha terminado de arrancar por las lesiones. «Filip será titular porque viene mostrando una mejoría. Es verdad que la molestia va a estar presente durante un largo espacio de tiempo, pero de momento el jugador la está soportando de forma correcta y está pudiendo hacer cargas de entrenamiento que antes no podía hacer. Es decir, que está tolerando mejor el trabajo de campo y es una oportunidad para él para poder tener más minutos y estar más preparado para ayudar al equipo», dijo Corberán sobre el suizo.

En el resto del Valencia, se esperan rotaciones, con el teórico 'equipo B'. Oportunidad para los Dani Raba, Jesús Vázquez o Baptiste Santamaría. Si llega al cien por cien, Largie Ramazani debería ser titular también, mientras que Arnaut Danjuma, al ser suplente ante el Rayo en Liga, podría comenzar ante el Cartagena, un rival de los mejores de toda la Primera Federación.