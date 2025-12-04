Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stole Dimitrievski, calentando en la previa de un partido de Liga del Valencia. EP
Previa del FC Cartagena - Valencia CF

El momento para que Dimitrievski hable en el campo

Titular ·

Corberán confirma que el normacedonio será el portero del Valencia en Copa tras dejar en una sanción económica las polémicas declaraciones que hizo del club

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

Comenta

La Copa del Rey, sobre todo las primeras rondas, son para que jueguen los menos habituales. Y como suele ser habitual, los clubes apuestan porque ... su portero suplente tenga minutos en el 'Torneo del KO'. Eso parecía claro en el Valencia con Stole Dimitrievski, que ya jugó ante el Maracena, pero tras sus polémicas declaraciones en el último parón de selecciones, en las que el normacedonio se despachó en su país soltando una buena rajada de las falsas promesas que le hicieron en el Valencia y de la nula competencia que tiene con Julen Agirrezabala, eso estaba en duda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El momento para que Dimitrievski hable en el campo

El momento para que Dimitrievski hable en el campo