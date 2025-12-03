Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Carlos Corberán, en rueda de prensa. VCF
Rueda de prensa

Corberán confirma dos titularidades para el partido de Copa en Cartagena

Dimitrievski y Ugrinic estarán en el once inicial del Valencia, con la opción de que Ramazani sea otro de los que parta de inicio si completa el último entrenamiento

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de Copa del Rey, que el ... Valencia afronta este jueves ante el Cartagena (21 horas). El técnico blanquinegro habló del estado de la plantilla tras el empate liguero con el Rayo Vallecano, los jugadores que están en duda, la estructura deportiva, y por supuesto, del inminente rival copero, entre otros temas de la actualidad del club de Mestalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira y le acusa de robar fármacos en un hospital
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán confirma dos titularidades para el partido de Copa en Cartagena

Corberán confirma dos titularidades para el partido de Copa en Cartagena