Corberán confirma dos titularidades para el partido de Copa en Cartagena

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de Copa del Rey, que el ... Valencia afronta este jueves ante el Cartagena (21 horas). El técnico blanquinegro habló del estado de la plantilla tras el empate liguero con el Rayo Vallecano, los jugadores que están en duda, la estructura deportiva, y por supuesto, del inminente rival copero, entre otros temas de la actualidad del club de Mestalla.

Estado de Ramazani y rotaciones

«No hay que pensar en el partido del Sevilla, hay que centrarse en la Copa. Ramazani, si todo va como debe de ir, mañana estará con el equipo con opción de ser titular. El jugador que a día de hoy llega con más dudas es Tárrega y vamos a analizar su situación».

Convocatoria y portero titular para la Copa del Rey

«Algún jugador del filial vendrá convocado. La importancia que le damos al partido de mañana es muy alta, y por supuesto Dimitrievski estará en portería mañana».

Echar mano de la cantera en la Copa del Rey

«Para el Valencia la cantera ha sido y es importantísima, y el vínculo con Angulo y las personas que están al mando de la cantera es cuidadoso. En cuanto a los jugadores que estén en convocatoria dependerá del análisis que hagamos hoy, porque estamos en una semana de muchos partidos».

Nivel bajo reciente de Arnaut Danjuma

«Es un jugador importantísimo y lo demuestra su rendimiento en el campo, es un jugador con muchas ganas de mejorar y entrenar, y me ha agradado mucho el nivel de ambición que muestra en el día a día. Cualquier detalle que creas que puede mejorar, está abierto a ello. Trabajar con jugadores de ese nivel de ambición siempre es positivo».

Enfado de Hugo Duro

«Entiendo la frustración que puede generar estar en un partido y que no salgan las cosas como uno desea, eso habla de la ambición que todos tenemos. También tenemos que saber manejar esas emociones correctamente, y transformarla en deseo de en la siguiente actuación, tratar de que sí que salgan las cosas como uno desea. El fútbol tiene esa parte emocional y es necesario que esté ahí».

Situación de Stole Dimitrievski

«La trascendencia no la quito yo, la quitó él, al vestuario le pidió disculpas porque entendió que fue un error hacer esa declaración. A partir de ahí quedó en una sanción económica, que no conlleva una deportiva. Como quedó en esa sanción en la que se aplicó el código interno, Dimitrievski va a jugar mañana. Siempre he defendido el valor de la portería del Valencia».

Estado de Filip Ugrinic

«Mañana, si el entrenamiento va bien, Filip será titular porque viene mostrando una mejoría. La molestia estará presente pero el jugador la está suportando de forma correcta, está tolerando mejor el trabajo de campo y mañana es una oportunidad para tener más minutos y estar más preparado para ayudar al equipo».

Cómo se afronta la Copa del Rey

«La afrontamos con la mayor de las seriedades, al Valencia nunca le va a molestar jugar la Copa, queremos aprovecharla para seguir creciendo y dar pasos para prepararnos todos y estar en nuestra mejor versión. La afrontamos con esa seriedad».

Mala suerte en el sorteo, rival de los duros

«No es un partido trampa, va a ser competitivo y exigente. La mayoría de jugadores del Cartagena tienen trayectoria en Segunda y algunos con periplos en Primera, es un equipo históricamente de Segunda y no de Primera RFEF. Es un partido exigente pero con la mayor de las ambiciones».

Mejoría de nivel, pero 96 partidos sin remontar

«Lo primero, ganar es un fin que da igual, es igual que si empiezas perdiendo o ganando, lo que cuenta es la victoria final. Yo con lo que me quedo es la reacción mental del equipo plasmada en una mejoría del juego del equipo. Después de una primera parte en la que no logramos imponernos al Rayo, fuimos capaces de superar esa dificultad adaptándose mucho mejor al partido, y fruto de ello fue el empate. Me quedo con eso, porque para mí que un equipo tenga la capacidad de revelarse emocionalmente y plasmarlo sobre el juego, es una señal muy positiva».

El Cartagena y sus peligros

«Es un equipo muy asociativo y bien trabajado, con un orden defensivo claro. Es un equipo hecho para ser protagonista en su competición liguera, con peso y jerarquía de juego, y con organización defensiva. Va a ser un rival que nos va a exigir y le vamos a dar importancia para competirlo».

Nueva estructura deportiva

«Como entrenador del Valencia confío en que el club ha montado la estructura que cree más adecuada para el reto de la captación. La evaluación de esa estructura no es el momento de hacerla ahora, me quedo en eso. Mi foco es tan grande en los partidos hay veces que esas cosas las dejo de lado para las personas que tienen que coordinarlas».

Semana exigente con tres partidos seguidos

«Es el escenario que es, el real. Si yo doy mi valoración honesta sobre el jugar partidos seguidos, comparto a aquellos que defienden el que pasen 72 horas entre los partidos, que es una máxima para el cuidado de los futbolistas. Esta semana tiene un matiz que hace que tengamos que mirar con mucho detalle, porque en mi vida es la primera vez que vamos a jugar dos partidos seguidos en menos de 72 horas, como entrenador no me había pasado. Entonces va a ser una semana exigente desde el punto de vista del esfuerzo donde tenemos que cuidar muchos aspectos y es una semana importante que queremos llevar a cabo de la mejor forma posible. La exigencia de esta semana es alta».