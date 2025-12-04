El Sevilla visitará Mestalla en cuadro

Todavía queda pendiente el trámite de esta noche en Cartagena correspondiente a la Copa del Rey, pero la próxima jornada liguera cobra un cariz de ... gran importancia para el Valencia CF. Obtener una victoria implicaría afirmar el cambio de tendencia y alejarse aún más de la zona peligrosa de la clasificación. Por tanto, los tres puntos acaparan el objetivo a corto plazo para los valencianistas, que se enfrentarán a un rival que llega en cuadro.

El Sevilla visitará Mestalla con una convocatoria de circunstancias. Un duelo que se albergará este domingo 7 de diciembre (16:15 horas), en una jornada marcada por el Maratón de Valencia y que pese a la reclamación no ha modificado su horario. Los hispalenses no podrán contar con al menos cinco futbolistas, todos ellos importantes en sus esquemas.

Por una parte, Isaac Romero será el único que se ausentará debido a motivos disciplinarios. En el derbi andaluz, en una jornada que supuso su reaparición en los terrenos de juego, vio la tarjeta roja. Si ya esto implicaba que no pudiera jugar contra el Valencia, ha sido sancionado con un partido más.

En el apartado de lesiones, la lista se ha ampliado para el Sevilla durante las últimas fechas. Y parte de ellos han sido varios de los titulares en la zona de ataque. A destacar, la ausencia de Rubén Vargas, uno de los futbolistas más decisivos al encarar en el uno contra uno, consecuencia de una lesión en el bíceps femoral. Januzaj también incrementa su historial médico y debido a la misma lesión que su compañero tampoco podrá viajar a Valencia.

Además, Gabriel Suazo por una lesión en el sóleo restará más potencial por el flanco zurdo del Sevilla. El lateral es hasta la fecha uno de los jugadores más fiables en Nervión y dota de gran profundidad al plantel dirigido por Matías Almeyda. Nianzou, debido a un percance de mayor gravedad, completa ese cupo de cinco bajas. Y por si fueran pocas, el central Marcao se mantiene como duda debido a una sobrecarga.