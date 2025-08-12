Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG El valenciano no cuenta en los planes de Luis Enrique

J.Zarco Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 12:52

Carlos Soler ha regresado a la pretemporada con el PSG después de su año en Londres con el West Ham United y Luis Enrique no ha tardado nada en dejarle las cosas claras respecto a su futuro. El conjunto parisino disputa este miércoles la Supercopa de Europa ante el Tottenham y el valenciano no ha entrado en la convocatoria para el partido.

No ha estado exenta de polémica la elección de los futbolistas para el choque por parte del asturiano. La decisión más controvertida ha sido dejar fuera al que hasta ahora era portero titular, Gianluigi Donnarumma, lo que le abre la puerta de salida. Pero es que además tampoco están el exmadridista Marco Asensio, Arnau Tenas y Carlos Soler.

El mediocentro se marchó cedido el curso pasado al West Ham convencido por Lopetegui, pero el cambio de entrenador por Graham Potter provocó que acabara perdiendo mucho protagonismo en el equipo. Y ahora, nada más llegar al PSG se ha encontrado con un Luis Enrique que sigue sin contar con él en sus planes.

Soler, que tiene contrato hasta junio de 2027 con el reciente campeón de Europa, debe busca una salida. Lo más probable es que desde su club intenten sacar un traspaso por él ya que con otra cesión llegaría el verano de 2026 con solo un año de contrato.

En los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que recalara en el Villarreal, pero la llegada de Thomas Partey parece cerrarle las puertas. Desde el programa 'La Grada' de Radio Esport desvelaban que el futbolista estaría dispuesto a hacer un esfuerzo rebajándose gran parte de su salario para volver a Mestalla, aunque la posibilidad parece lejana de momento.