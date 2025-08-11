Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool

J.Zarco Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 10:09 Comenta Compartir

Giorgi Mamardashvili abandonó el Valencia CF al finalizar la pasada temporada para recalar en el Liverpool después de que el conjunto inglés lo fichara el pasado verano y lo dejara cedido un año en Mestalla. Lo hizo conocedor de que el equipo de Arne Slot cuenta en sus filas con el veterano Alisson como guardameta de garantías.

El georgiano había disputado varios amistosos de pretemporada alternándose con el brasileño, incluso en el último en Anfield ante el Athletic Club había jugado todo el partido encajando dos goles. Sin embargo, en el primer encuentro oficial de la temporada el entrenador se ha decantado por Alisson.

Fue este domingo cuando el Liverpool se enfrentó ante el Crystal Palace peleando por el primer título de la temporada, la Community Shield. Y en ese choque, hubo banquillo para Giorgi, que vio cómo además su equipo perdió en los penaltis y no pudo levantar el trofeo.

Esta decisión puede evidenciar que para Slot el guardameta titular sigue siendo Alisson y que por lo tanto Mamardashvili deberá esperar su oportunidad a lo largo de la temporada. Lo más probable es que sea el elegido para ponerse bajo palos en los duelos de la FA Cup y Carabao Cup.

En el verano de 2024 Mamardashvili fichó por el Liverpool por 30 millones de euros más 5 en variables, con el objetivo de convertirse en el portero del futuro de los ingleses. Alisson, de 32 años, afronta sus últimos años en Europa pero por el momento sigue siendo fundamental.

