Vinícius cae ante Foulquier en el Bernabéu. AFP

El Valencia, la víctima favorita de Vinícius

El futbolista del Real Madrid ha marcado nueve goles en 12 partidos ante el Valencia, su cifra más alta ante un mismo equipo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:52

Una semana después de que el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia decidiera admitir a trámite la demanda interpuesta por el Valencia contra, Netflix, y la productora Conspiraçao Filmes por el documental «Baila, Vini, el club blanquinegro visita el Bernabéu.

Después de que en el clásico, unas imágenes entre Xabi Alonso y Vinícius provocasen que desde la capital se afirmase que la relación entre preparador merengue y polémico delantero estuviese rota, el atacante es titular en la noche del sábado en el coliseo madridista.

Deportivamente, a Vinícius se le da bien el Valencia. El jugador del Real Madrid ha marcado nueve goles en 12 partidos ante el Valencia en LaLiga, su cifra más alta ante un mismo equipo en la competición.

Sin embargo, la animadversión de Mestalla hacia el delantero nada tiene que ver con lo deportivo. Todo empezó en mayo de 2023, cuando denunció haber recibido insultos racistas por parte de Mestalla, lo que provocó que se parase el partido y que el jugador identificara a un aficionado ante la Policía. Reanudado el partido, el jugador fue expulsado y fue despedido por Mestalla con el grito de «tonto, tonto» mientras él hacía gestos de «A Segunda».

En rueda de prensa, el discurso del entonces entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que el estadio le había llamado «mono, mono». Días más tarde, rectificó: «Es verdad que no son 46.000 y ahí pido disculpas, pero no son uno o dos. Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo ha hecho muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid».

Mientras, el Valencia tomaba medidas disciplinarias de por vida contra los aficionados que sí insultaron a Vinícius. Posteriormente llego el juicio y el polémico documental que está en los tribunales.

