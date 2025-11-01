Así hemos contado el Real Madrid CF - Valencia CF

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Madrid
21:00h.
4
-
0
Valencia
Kylian Mbappé (18')
Kylian Mbappé (30')
Jude Bellingham (43')
Álvaro Carreras (81')
Finalizado
RMA
VAL
Gol! Min 18'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 30'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 43'
Gol de Jude Bellingham
Gol! Min 81'
Gol de Álvaro Carreras
Tarjeta amarilla Min 35'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 87'
Javi Guerra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valencia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:07
22:59
Hasta aquí el directo del partido Real Madrid - Valencia CF. Gracias por acompañarnos en el directo de esta noche. Hasta la próxima.
Enlace copiado
22:58
Concluye el partido en el Santiago Bernabéu con una clara victoria del Real Madrid. Los goles de Bellingham, Carreras y el doblete de Mbappé no dan opción al Valencia.
Enlace copiado
22:56
El árbitro indica dos minutos de tiempo añadido.
Enlace copiado
22:56
¡Al palo Javi Guerra! Muy cerca de anotar un golazo el centrocampista. Desde su entrada, todas las acciones le tienen como protagonista.
Enlace copiado
22:54
Nada más entrar, Javi Guerra ve la tarjeta amarilla por una dura entrada.
Enlace copiado
22:53
Corberán decide hace el quinto cambio ahora. Entra Javi Guerra, la gran ausencia de la noche, por Pepelu.
Enlace copiado
22:52
Centro lateral del Valencia y a punto estuvo de conectar el delantero. Bloca Courtois.
Enlace copiado
22:48
¡Golazo de Carreras! El lateral firma un auténtico mísil con la izquierda directo a la escuadra.
Enlace copiado
22:44
Xabi Alonso agota sus cambios. Entrarán Endrick y Rodrygo, minutos de descanso para Mbappé y Vinícius Junior.
Enlace copiado
22:42
Hasta Camavinga se anima a disparar. La tentativa del francés marcha por encima de palos.
Enlace copiado
22:37
Intentaba progresar Danjuma, pero el último envío se marcha demasiado largo.
Enlace copiado
22:33
Tercera modificación en el Real Madrid. Asencio se suma al partido, ocupando el lugar de Huijsen.
Enlace copiado
22:29
Y llegó el primer disparo entre palos del Valencia rebasada la hora de juego. Almeida cargó un zurdazo que logra despejar Courtois.
Enlace copiado
22:28
Otra gran intervención de Julen Agirrezabala para evitar el cuarto gol por parte de Mbappé. Ya son más de una decena de disparos a puerta del Real Madrid.
Enlace copiado
22:27
Con las últimas modificaciones, el Valencia cierra con cinco hombres y trata de encontrar profundidad con los carrileros.
Enlace copiado
22:21
Triple sustitución en el Valencia. Entran al terreno de juego Hugo Duro, Cömert y Jesús Vázquez, se marchan Luis Rioja, Thierry y Diego López.
Enlace copiado
22:14
Sigue noqueado el Valencia en estos primeros compases del segundo tiempo. Los de Corberán siguen defendiendo constantemente.
Enlace copiado
22:11
También mueve el banquillo el Real Madrid. Entran Ceballos y Camavinga por Tchouméni y Arda Güler.
Enlace copiado
22:10
Se reanuda el partido en la capital española. Hay modificación en el Valencia. Entra André Almeida y se retira Beltrán.
Enlace copiado
21:54
Final del primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Victoria holgada del Real Madrid frente a un Valencia que no ha logrado disparar a la portería defendida por Courtois.
Enlace copiado
21:53
Y el Real Madrid sigue llegando a la meta. Arda Güler arma un nuevo disparo. Esta vez atrapa sin problemas Julen Agirrezabala.
Enlace copiado
21:48
¡Gol de Bellingham! Vuelve a castigar el conjunto local con un duro golpeo desde fuera del área, con el inglés buscando el palo derecho.
Enlace copiado
21:46
¡Paró Julen Agirrezabala! Adivinó las intenciones de Vinícius Junior, que esta vez no logra transformar. Se mantiene el dos a cero.
Enlace copiado
21:45
Nuevo penalti a favor del Real Madrid. Thierry derriba a Carreras y el árbitro no duda en señalar la pena máxima.
Enlace copiado
21:43
Diego López trata de pisar área rival, pero nuevamente la defensa blanca gana el duelo.
Enlace copiado
21:39
Primera tarjeta amarilla del partido. Se la lleva Tchouameni, por parte del Real Madrid.
Enlace copiado
21:38
Agirrezabala se anticipa con una salida fuera del área para evitar un mano a mano del Real Madrid.
Enlace copiado
21:35
¡Gol de Mbappé! El atacante madridista establece su doblete y agranda la brecha tras liberarse de la marca de Copete.
Enlace copiado
21:33
Luis Rioja y Gayà buscan distintos centros al área, pero no encuentran ningún rematador.
Enlace copiado
21:32
Beltrán no logra deshacerse de la presión de los jugadores locales y acumula pérdidas durante esta casi media hora de encuentro.
Enlace copiado
21:29
El Real Madrid sigue armando ataques y mantiene prácticamente a los once jugadores del Valencia encerrados en los últimos 30 metros.
Enlace copiado
21:26
No logra reaccionar el Valencia después del gol encajado.
Enlace copiado
21:22
¡Gol de Mbappé! Anota el delantero francés desde el punto de penalti tras engañar a Agirrezabala.
Enlace copiado
21:21
Finalmente, Busquets Ferrer decreta penalti por manos de Tárrega.
Enlace copiado
21:19
Busquets Ferrer se dirige hacia el VAR para revisar el posible penalti a favor del Real Madrid.
Enlace copiado
21:18
Reclama penalti el Real Madrid por una posible mano tras cabecear Militao en un córner.
Enlace copiado
21:17
Nueva aproximación por parte del Real Madrid y segundo despeje por parte de Agirrezabala. El Valencia envía el balón fuera de banda.
Enlace copiado
21:14
Intentó armar el contragolpe el Valencia con un pase filtrado, pero Huijsen fue más rápido.
Enlace copiado
21:13
¡Buena parada de Julen Agirrezabala! Estuvo atento y logra despejar el primer disparo a puerta por parte de Vinícius.
Enlace copiado
21:12
Comienza el Real Madrid a adueñarse de la posesión tras unos minutos con cierto protagonismo del conjunto valenciano.
Enlace copiado
21:09
Derechazo con el exterior por parte de Fede Valverde, pero se marcha ligeramente desviado.
Enlace copiado
21:08
Mbappé dispuso de la primera ocasión del encuentro. No pudo empalar bien su remate y termina forzando un saque de esquina.
Enlace copiado
21:05
Arda Güler se duele de la zona del empeine tras un pisotón del madridista sobre Pepelu.
Enlace copiado
21:03
¡Pitido inicial por parte de Busquets Ferrar! Ya en juego el partido entre el Real Madrid y Valencia CF.
Enlace copiado
21:02
Se guarda un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu antes del comienzo del encuentro.
Enlace copiado
20:57
Busquets Ferrer, del comité balear, se encargará de impartir justicia en el partido de esta noche.
Enlace copiado
20:48
Corberán, en los micrófonos de Movistar: «El equipo debe saber la exigencia que conlleva. El Real Madrid te exige mucho en defensa. Es un partido distinto. Cada temporada es diferente y los momentos son distintos. Estamos en ese momento de dificultad, donde se necesita mucha exigencia y no hay otro ingrediente para sacar esto»
Enlace copiado
20:28
Hacia la capital española se ha desplazado un amplio número de seguidores valencianistas. Las entradas de la zona visitante del Santiago Bernabéu se han agotado y estarán presentes 612 aficionados del Valencia.
Enlace copiado
20:20
Hoy el Valencia tendrá enfrente a uno de los jugadores que en los últimos años más goles le ha marcado. El brasileño Vinícius Junior se ha convertido en una amenaza y ha convertido 9 goles en los 13 partidos que ha disputado contra los valencianistas.
Enlace copiado
20:09
Por parte del conjunto local, Ancelotti opta por situar a Fede Valverde como lateral derecho y ganar profundidad desde primera línea de juego.
Enlace copiado
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Raúl Asencio
Sustituto
Álvaro Carreras
defensa
Dani Ceballos
Sustituto
Eduardo Camavinga
Sustituto
Jude Bellingham
centrocampista
Franco Mastantuono
Delantero
Endrick Felipe Moreira de Sousa
Sustituto
Rodrygo Silva de Goes
Sustituto
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Jesús Vázquez
Sustituto
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Eray Cömert
Sustituto
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
Sustituto
Hugo Duro
Sustituto
Arnaut Danjuma
Delantero
Domingos André Ribeiro Almeida
Sustituto
64,8%
RMA
35,2%
VAL
|4
|Goles
|0
|11
|Remates a puerta
|1
|4
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|1
|16
|Asistencias
|3
|14
|Faltas cometidas
|7
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia