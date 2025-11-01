Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

4

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Kylian Mbappé (18')

  • Kylian Mbappé (30')

  • Jude Bellingham (43')

  • Álvaro Carreras (81')

Finalizado

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Gol! Min 18'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 30'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 43'

Gol de Jude Bellingham

Gol! Min 81'

Gol de Álvaro Carreras

Tarjeta amarilla Min 35'

Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 87'

Javi Guerra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Mastantuono, defendido por los jugadores del Valencia. REUTERS
Directo

Así hemos contado el Real Madrid CF - Valencia CF

Revive el minuto a minuto del partidazo de la jornada que se disputa en el Santiago Bernabéu

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:07

22:59

Despedida

Hasta aquí el directo del partido Real Madrid - Valencia CF. Gracias por acompañarnos en el directo de esta noche. Hasta la próxima.

22:58

4-0 | FINAL

Concluye el partido en el Santiago Bernabéu con una clara victoria del Real Madrid. Los goles de Bellingham, Carreras y el doblete de Mbappé no dan opción al Valencia.

22:56

4-0 | Minuto 90

El árbitro indica dos minutos de tiempo añadido.

22:56

4-0 | Minuto 89

¡Al palo Javi Guerra! Muy cerca de anotar un golazo el centrocampista. Desde su entrada, todas las acciones le tienen como protagonista.

22:54

4-0 | Minuto 88

Nada más entrar, Javi Guerra ve la tarjeta amarilla por una dura entrada.

22:53

4-0 | Minuto 87

Corberán decide hace el quinto cambio ahora. Entra Javi Guerra, la gran ausencia de la noche, por Pepelu.

22:52

4-0 | Minuto 86

Centro lateral del Valencia y a punto estuvo de conectar el delantero. Bloca Courtois.

22:48

4-0 | Minuto 81

¡Golazo de Carreras! El lateral firma un auténtico mísil con la izquierda directo a la escuadra.

22:44

3-0 | Minuto 78

Xabi Alonso agota sus cambios. Entrarán Endrick y Rodrygo, minutos de descanso para Mbappé y Vinícius Junior.

22:42

3-0 | Minuto 75

Hasta Camavinga se anima a disparar. La tentativa del francés marcha por encima de palos.

22:37

3-0 | Minuto 71

Intentaba progresar Danjuma, pero el último envío se marcha demasiado largo.

22:33

3-0 | Minuto 67

Tercera modificación en el Real Madrid. Asencio se suma al partido, ocupando el lugar de Huijsen.

22:29

3-0 | Minuto 63

Y llegó el primer disparo entre palos del Valencia rebasada la hora de juego. Almeida cargó un zurdazo que logra despejar Courtois.

22:28

3-0 | Minuto 62

Otra gran intervención de Julen Agirrezabala para evitar el cuarto gol por parte de Mbappé. Ya son más de una decena de disparos a puerta del Real Madrid.

22:27

3-0 | Minuto 61

Con las últimas modificaciones, el Valencia cierra con cinco hombres y trata de encontrar profundidad con los carrileros.

22:21

3-0 | Minuto 54

Triple sustitución en el Valencia. Entran al terreno de juego Hugo Duro, Cömert y Jesús Vázquez, se marchan Luis Rioja, Thierry y Diego López.

22:14

3-0 | Minuto 49

Sigue noqueado el Valencia en estos primeros compases del segundo tiempo. Los de Corberán siguen defendiendo constantemente.

22:11

3-0 | Minuto 46

También mueve el banquillo el Real Madrid. Entran Ceballos y Camavinga por Tchouméni y Arda Güler.

22:10

3-0 | Minuto 46

Se reanuda el partido en la capital española. Hay modificación en el Valencia. Entra André Almeida y se retira Beltrán.

21:54

3-0 | Descanso

Final del primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Victoria holgada del Real Madrid frente a un Valencia que no ha logrado disparar a la portería defendida por Courtois.

21:53

3-0 | Minuto 45+4

Y el Real Madrid sigue llegando a la meta. Arda Güler arma un nuevo disparo. Esta vez atrapa sin problemas Julen Agirrezabala.

21:48

3-0 | Minuto 43

¡Gol de Bellingham! Vuelve a castigar el conjunto local con un duro golpeo desde fuera del área, con el inglés buscando el palo derecho.

21:46

2-0 | Minuto 42

¡Paró Julen Agirrezabala! Adivinó las intenciones de Vinícius Junior, que esta vez no logra transformar. Se mantiene el dos a cero.

21:45

2-0 | Minuto 41

Nuevo penalti a favor del Real Madrid. Thierry derriba a Carreras y el árbitro no duda en señalar la pena máxima.

21:43

2-0 | Minuto 39

Diego López trata de pisar área rival, pero nuevamente la defensa blanca gana el duelo.

21:39

2-0 | Minuto 36

Primera tarjeta amarilla del partido. Se la lleva Tchouameni, por parte del Real Madrid.

21:38

2-0 | Minuto 35

Agirrezabala se anticipa con una salida fuera del área para evitar un mano a mano del Real Madrid.

21:35

2-0 | Minuto 30

¡Gol de Mbappé! El atacante madridista establece su doblete y agranda la brecha tras liberarse de la marca de Copete.

21:33

1-0 | Minuto 30

Luis Rioja y Gayà buscan distintos centros al área, pero no encuentran ningún rematador.

21:32

1-0 | Minuto 28

Beltrán no logra deshacerse de la presión de los jugadores locales y acumula pérdidas durante esta casi media hora de encuentro.

21:29

1-0 | Minuto 25

El Real Madrid sigue armando ataques y mantiene prácticamente a los once jugadores del Valencia encerrados en los últimos 30 metros.

21:26

1-0 | Minuto 22

No logra reaccionar el Valencia después del gol encajado.

21:22

1-0 | Minuto 18

¡Gol de Mbappé! Anota el delantero francés desde el punto de penalti tras engañar a Agirrezabala.

21:21

0-0 | Minuto 17

Finalmente, Busquets Ferrer decreta penalti por manos de Tárrega.

21:19

0-0 | Minuto 16

Busquets Ferrer se dirige hacia el VAR para revisar el posible penalti a favor del Real Madrid.

21:18

0-0 | Minuto 14

Reclama penalti el Real Madrid por una posible mano tras cabecear Militao en un córner.

21:17

0-0 | Minuto 13

Nueva aproximación por parte del Real Madrid y segundo despeje por parte de Agirrezabala. El Valencia envía el balón fuera de banda.

21:14

0-0 | Minuto 10

Intentó armar el contragolpe el Valencia con un pase filtrado, pero Huijsen fue más rápido.

21:13

0-0 | Minuto 9

¡Buena parada de Julen Agirrezabala! Estuvo atento y logra despejar el primer disparo a puerta por parte de Vinícius.

21:12

0-0 | Minuto 9

Comienza el Real Madrid a adueñarse de la posesión tras unos minutos con cierto protagonismo del conjunto valenciano.

21:09

0-0 | Minuto 5

Derechazo con el exterior por parte de Fede Valverde, pero se marcha ligeramente desviado.

21:08

0-0 | Minuto 4

Mbappé dispuso de la primera ocasión del encuentro. No pudo empalar bien su remate y termina forzando un saque de esquina.

21:05

0-0 | Minuto 2

Arda Güler se duele de la zona del empeine tras un pisotón del madridista sobre Pepelu.

21:03

0-0 | Minuto 1

¡Pitido inicial por parte de Busquets Ferrar! Ya en juego el partido entre el Real Madrid y Valencia CF.

21:02

Minuto de silencio

Se guarda un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu antes del comienzo del encuentro.

20:57

Árbitro del partido

Busquets Ferrer, del comité balear, se encargará de impartir justicia en el partido de esta noche.

20:48

Valoraciones previas

Corberán, en los micrófonos de Movistar: «El equipo debe saber la exigencia que conlleva. El Real Madrid te exige mucho en defensa. Es un partido distinto. Cada temporada es diferente y los momentos son distintos. Estamos en ese momento de dificultad, donde se necesita mucha exigencia y no hay otro ingrediente para sacar esto»

20:28

El Valencia CF no estará sólo

Hacia la capital española se ha desplazado un amplio número de seguidores valencianistas. Las entradas de la zona visitante del Santiago Bernabéu se han agotado y estarán presentes 612 aficionados del Valencia.

20:20

Cuidado con Vinícius Junior

Hoy el Valencia tendrá enfrente a uno de los jugadores que en los últimos años más goles le ha marcado. El brasileño Vinícius Junior se ha convertido en una amenaza y ha convertido 9 goles en los 13 partidos que ha disputado contra los valencianistas.

20:09

Novedades en el Real Madrid

Por parte del conjunto local, Ancelotti opta por situar a Fede Valverde como lateral derecho y ganar profundidad desde primera línea de juego.

Ver más

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Raúl Asencio

Sustituto

Álvaro Carreras

defensa

Dani Ceballos

Sustituto

Eduardo Camavinga

Sustituto

Jude Bellingham

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Endrick Felipe Moreira de Sousa

Sustituto

Rodrygo Silva de Goes

Sustituto

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Jesús Vázquez

Sustituto

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Eray Cömert

Sustituto

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

Sustituto

Hugo Duro

Sustituto

Arnaut Danjuma

Delantero

Domingos André Ribeiro Almeida

Sustituto

Estadísticas

64,8%

VAL

RMA

35,2%

VAL

VAL

4 Goles 0
11 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
16 Asistencias 3
14 Faltas cometidas 7

