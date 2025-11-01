Rodrigo, sobre Lim: «La primera temporada tras su llegada fue aceptable, pero luego la situación empezó a empeorar bastante»

Marc Escribano Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

Rodrigo Moreno es uno de esos futbolistas que dejó un gran legado en su paso por el Valencia. El delantero hispano-brasileño fue uno de los primeros fichajes que trajo Peter Lim al club en su desembarco, pagando 30 millones de euros al Benfica, y acabó consolidándose como campeón de Copa del Rey en 2019 bajo las órdenes de Marcelino García Toral. Ahora, a sus 34 años, el exdelantero del Valencia disfruta en la liga catarí, con el Al-Rayyan. En una entrevista exclusiva con Flashscore en Doha, ha repasado su carrera, dejando alguna frase destacada en clave blanquinegra.

«Fue una etapa muy bonita, pero también muy exigente. El Valencia es un equipo que demanda mucho. Tuvimos buenas temporadas, sobre todo con Marcelino, que ahora dirige al Villarreal, y con Mateu Alemany. Contábamos con una plantilla muy competitiva y nos clasificamos para la Champions League tres años seguidos. Ganamos la Copa ante el gran Barça de Messi, Suárez y todos esos grandes jugadores. Fueron momentos muy especiales para mí, no solo a nivel profesional, sino también personal, porque mi hija nació en Valencia, fue la época en la que debuté con la selección y representé al club en el Mundial de 2018... Recuerdo esa etapa con mucho cariño. Siempre deseo que el Valencia esté en los puestos más altos de la tabla», afirma Rodrigo en la entrevista con Flashcore.

El delantero también fue cuestionado por Peter Lim, del que habló sin tapujos: «Puedo decir que quizá la primera temporada tras su llegada fue aceptable, pero luego la situación empezó a empeorar bastante. Es difícil opinar sobre su papel ahora, porque llevo cinco años fuera. Pero es cierto que la situación es muy distinta, quizá mi generación fue la última que peleó por grandes cosas y títulos como solía hacerlo el Valencia. El club ha atravesado momentos complicados, ha sufrido en las últimas temporadas. Al menos han encontrado la manera de mantenerse en Primera División. No es la mejor etapa de la historia del club, pero estoy seguro de que en el futuro el Valencia estará mucho mejor».