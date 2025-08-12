Valencia CF - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV el debut de los de Corberán en liga Los blanquinegros arrancan una campaña algo más ilusionante que las anteriores

El Valencia CF arranca este sábado una nueva temporada con la visita de la Real Sociedad a Mestalla. El conjunto de Carlos Corberán quiere seguir la buena dinámica de la segunda vuelta de la temporada pasada, en la que el técnico de Cheste consiguió darle un cambio radical al equipo y sacarlo de los puestos de descenso.

La dirección deportiva del club se ha puesto las pilas en las últimas semanas y ha logrado cerrar la renovación de dos futbolistas muy importantes en la plantilla como Javi Guerra y César Tárrega, mientras que está a punto de acordar la de Diego López.

Por otro lado, también ha incorporado hasta seis incorporaciones (Raba, Agirrezabala, Copete, Baptiste Santamaria, Ugrinic y Danjuma), aunque la plantilla sigue necesitando más fichajes, especialmente un delantero que acompañe a Hugo Duro y también un jugador de banda que eleve el nivel.

Delante tendrá a una renovada Real Sociedad, que ya no cuenta con Imanol Alguacil en el banquillo. Ahora es Sergio Francisco quien dirigirá a las donostiarras después de su paso por el filial. En sus filas estará Gonçalo Guedes, que regresará a Mestalla después de cinco temporadas en las que enamoró a la afición.

El partido entre el Valencia CF y la Real Sociedad será este sábado a las 21:30 horas en Mestalla. Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga, aunque también puedes seguir el minuto a minuto y la crónica en la web de LAS PROVINCIAS.