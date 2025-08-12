Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad valenciana que ha dormido este martes a 10 grados en plena ola de calor
Guerra celebra uno de sus goles ante el Torino. EFE

Valencia CF - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV el debut de los de Corberán en liga

Los blanquinegros arrancan una campaña algo más ilusionante que las anteriores

J.Zarco

Martes, 12 de agosto 2025, 09:59

El Valencia CF arranca este sábado una nueva temporada con la visita de la Real Sociedad a Mestalla. El conjunto de Carlos Corberán quiere seguir la buena dinámica de la segunda vuelta de la temporada pasada, en la que el técnico de Cheste consiguió darle un cambio radical al equipo y sacarlo de los puestos de descenso.

La dirección deportiva del club se ha puesto las pilas en las últimas semanas y ha logrado cerrar la renovación de dos futbolistas muy importantes en la plantilla como Javi Guerra y César Tárrega, mientras que está a punto de acordar la de Diego López.

Por otro lado, también ha incorporado hasta seis incorporaciones (Raba, Agirrezabala, Copete, Baptiste Santamaria, Ugrinic y Danjuma), aunque la plantilla sigue necesitando más fichajes, especialmente un delantero que acompañe a Hugo Duro y también un jugador de banda que eleve el nivel.

Delante tendrá a una renovada Real Sociedad, que ya no cuenta con Imanol Alguacil en el banquillo. Ahora es Sergio Francisco quien dirigirá a las donostiarras después de su paso por el filial. En sus filas estará Gonçalo Guedes, que regresará a Mestalla después de cinco temporadas en las que enamoró a la afición.

El partido entre el Valencia CF y la Real Sociedad será este sábado a las 21:30 horas en Mestalla. Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga, aunque también puedes seguir el minuto a minuto y la crónica en la web de LAS PROVINCIAS.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local de La Marina
  4. 4 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  5. 5 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  6. 6 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes
  10. 10 Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia CF - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV el debut de los de Corberán en liga

Valencia CF - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV el debut de los de Corberán en liga