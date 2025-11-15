Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los futbolistas del Valencia posan junto a Asindown. VCF

El Valencia CF presenta su calendario benéfico para 2026

El club celebra el vigésimo aniversario de la colaboración con la Fundación Asindown, a la que irán destinados los beneficios

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

El fútbol permite en muchas ocasiones mostrar la cara más solidaria de la sociedad. Los clubes valencianos son modélicos en ese sentido y se comprometen para diferentes causas. Una de estas acciones la ha protagonizado durante la presente semana el Valencia CF, con el lanzamiento de su calendario con fines solidarios para el año 2026.

Distintos representantes de la entidad valencianista, entre los que están futbolistas plantilla del primer equipo masculino y femenino como Pepelu, Foulquier, Agirrezabala, Gayà, Tárrega, Danjuma, Pauleta o Tamarit, así como otros emblemas de la institución como Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Angulo y Andrés Palop llevaron a cabo en los días previos la sesión de fotos con los niños y miembros de la Fundación Asindown. Durante la jornada de ayer, se presentaba públicamente, con tal de concienciar y motivar al valencianista para adquirirlo.

A un módico precio de 10 euros, lo recaudado irá destinado a ayudar a las familias y personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Este calendario ya está a la venta del público y se puede adquirir en las tiendas oficiales del Valencia CF. Además, en su venta se incluye una colección de cromos conmemorativos de jugadores del club y un calendario de mesa.

De esta forma, el Valencia refuerza su vínculo con la Fundación Asindown, una de las asociaciones referentes del colectivo que promueve la ayuda y el sacar sonrisas a este colectivo. Con esta edición, se cumplen ya dos décadas de compromiso, ilusión y esfuerzo compartido mutuo.

Publicidad

