Libertad VCF promociona la posibilidad de seguir en el actual estadio

Las calles de la ciudad de Valencia amanecieron en la jornada de ayer con una estampa inusual. Un día que estuvo marcado por el adiós ... de Miguel Ángel Corona, que pone rumbo al Panathinaikos, pero donde de nuevo Libertad VCF volvió a plasmar una de sus recientes manifestaciones. Porque mientras los avances del Nou Mestalla siguen despacito y con buena letra, la plataforma mantiene que seguir en el actual estadio, el que ha visto durante más de un siglo al Valencia CF, debería ser una posibilidad a contemplarse.

Es por esta razón que para incidir en su reivindicación, Libertad VCF ha decidido contratar un panel promocional para los próximos tres meses situado en la Avenida de Aragón, a la altura del número 29, muy próximo a la casa de los valencianistas. «Quedar-nos en Mestalla és possible», dicta el lema escogido para la ocasión, en la que se adjunta en el panel una fotografía de un proyecto de remodelación del estadio del Valencia y la referencia a la web de Sempre Mestalla, en donde se muestran más detalles del mismo.

Tras ser desvelado a los ojos de todo el mundo, la asociación compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: «No hay mejor lugar para denunciar este despropósito que el propio Mestalla». Con este nuevo gesto se pretende avivar el debate entre el valencianismo, que ha permanecido exento y se le ha excluido de poder decidir en firme.

Libertad VCF mantiene la defensa de que ir al Nou Mestalla es una vía evitable. De seguir en el presente estadio garantizaría un ahorro económico a la entidad, así como el respeto a las señas de identidad y el arraigo por lo que representa desde un sentido emocional para el Valencia y sus seguidores.