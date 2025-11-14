Los estrambóticos fichajes de Miguel Ángel Corona en el Valencia El director deportivo pone fin a una etapa de casi seis años en distintas áreas del club de Mestalla, en donde ha sido muy discutido y en la que ha conducido al equipo a sus peores temporadas

Eric Martín Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025

Con nocturnidad y alevosía, anoche se certificó la conclusión del ciclo de Miguel Ángel Corona al frente de la gestión de la dirección deportiva del Valencia CF. Prácticamente seis años -desde enero de 2020- son los que se ha cumplido desde que llegara al club en primera instancia como secretario técnico de César Sánchez, para seguir a posterior en 2023 al frente de la confección de la plantilla. Desde entonces, ha estado en numerosas ocasiones en el ojo del huracán.

Por muchos, Corona ha sido catalogado como «el peor director deportivo de la historia del Valencia». Si bien durante su estancia el equipo tuvo ocasión de conquistar un título más para sus vitrinas, con esa final de la Copa del Rey ante el Betis en la que se terminó cayendo en la tanda de penaltis, objetivamente sí ha coincidido con una sucesión de campañas con el equipo alejado de la lucha por los puestos europeos e incluso coqueteando seriamente con el descenso, tanto con Baraja como con Corberán.

En esa gestión de los entrenadores ha estado uno de sus debes. Desde su aterrizaje en la capital del Turia, hasta siete entrenadores distintos se han sentado en el banquillo del estadio valencianista, con dos interinidades para Voro. De inicio, con la voluntad de Celades de marcharse, señal de que algo no iba bien y la disparidad y falta de comunicación entre las distintas áreas del club por velar por un apropiado devenir deportivo. A pesar de la apuesta por técnicos con arraigo al club, como fue el caso de Rubén Baraja, o a la propia Comunidad Valenciana, en los ejemplos de Bordalás y Corberán, la constante inestabilidad de sus proyectos no se ha traducido en prácticamente nada halagüeño. En ocasiones, incluso con discrepancias y confrontación con estos protagonistas sobre los recursos disponibles. Previamente, Javi Gracia y Gattuso dieron lugar a episodios rocambolescos.

Precisamente, ahí ha residido una de las asignaturas pendientes de Corona. La sumisión a las figuras que han estado por encima de él y la conformidad han acarreado que focalice todavía más críticas por el cargo que mantenía. Desde términos económicos, apenas 43 millones de euros invertidos, lo que es lo mismo, con sólo algo más de una quinta parte de lo ingresado que fue destinado para fortalecer -o intentar hacerlo- la plantilla.

Esos fichajes que en numerosas ocasiones se demoraron, a pesar de la demanda de los técnicos por completar su puzle o porque era evidente que el equipo carecía de recursos; a veces, ni llegaron. Y cuando Corona lograba cerrarlos, siempre tras la previa autorización de los Meriton, Peter Lim, Kiat Lim y Ron Gourlay de turno, no se traducían en las primeras opciones o nombres tanteados de mayores galones.

El listado es extenso. Y a cada cuál, más discutible. El culmen se lo lleva su debut, aún como secretario técnico. A día de hoy, una gran mayoría se pregunta cómo futbolistas como Cutrone, Oliva o Ferro llegaron a defender la elástica blanquinegra. Jugadores testimoniales, al que campañas más tarde se sumó Caufriez, sin influencia alguna y cuya ficha pudo ser ocupada por hombres más relevantes, como Sadiq, que tras su notable rendimiento en Mestalla no acaparó los esfuerzos del director deportivo para este último verano.

Aún pasan factura los 8,5 millones de euros que se depositaron por Marcos André. Sin duda, uno de los más estrambóticos. Derroche de dinero, de los que apenas se recuperaron menos de un par. El gol por la escuadra se lo marcaron al Valencia. Y lejos de aprender de los errores para esa referencia ofensiva, se acudió a Dani Gómez con una cesión con costes de la que se benefició el Levante. La influencia de Rubén Baraja y su agente, sobre la que Corona no impuso su autoridad, atestigua la falta de rigor.

En todas las posiciones ha dejado sombras el hasta ahora director deportivo. Qué decir de los 5,5 millones por el defensa Cenk Özkacar, del que aún se mantiene contrato en vigor. O un Eray Comert por el que se abonó cerca de un millón y permanece en el actual Valencia, en un plano más que discreto. Yaremchuk, Samu Castillejo, Aarons y el misterio por resolver de Santamaría y Ugrinic, por los que se pagaron 6 millones de euros entre ambos, avivan un debate que surgió sobre qué podían aportar estos perfiles de jugadores, por las altas cantidades depositadas y hasta por su estado físico.

El tiempo se ha traducido en su peor aliado. Y sobre todo, una notoria falta de autocrítica. Con mayor o menor influencia por el contexto anteriormente citado, bajo su militancia en los cargos de la parcela deportiva también se han producido salidas de jugadores como Gabriel Paulista, Coquelin, Ferran Torres, Carlos Soler, Kang-in Lee, Parejo, Mosquera o Mamardashvili, que bien por el momento, forma o los costes finales de beneficios respecto a sus cláusulas iniciales despertaron gran revuelo.

Con todas las de la ley y sin obviar responsabilidades de terceras personas, Corona se ha encontrado con una economía poco boyante. A diferencia de otras etapas de la entidad, con sus debidas excepciones, no ha manejado operaciones con grandes dígitos ni amplias libertades. Pero a su favor y con el factor extra de la fidelidad de los denominados jugadores de la casa, ha sabido retener el bloque que ahora conforma el plantel blanquinegro. Los Javi Guerra, Diego López y César Tárrega han ido pasado estos últimos meses por su despacho para mantener su vínculo por más tiempo; meses atrás también lo hacía Hugo Duro. Cuando todos ellos podían contar con el interés, propuestas económicas y proyectos más ambiciosos que los del Valencia, el poder de convicción ha sido clave y una de las notas positivas para no manchar más su figura y que la parroquia valencianista se sintiera aún más desencantada. La era Corona llega así a su fin.