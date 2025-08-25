El Valencia hace oficial la renovación de Diego López hasta 2029

Marc Escribano Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 16:10 Comenta Compartir

Era un secreto a voces, ya que hace un par de semanas que se sabía que estaba cerrada y pactada, tal y como había anunciado el CEO de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, pero este martes el club blanquinegro ha hecho oficial la renovación de Diego López hasta 2029. El atacante asturiano prolonga su vinculación con la entidad de Mestalla por las próximas cuatro temporadas, haciendo realidad «un deseo mutuo que lo consolida como una de las piezas clave del ataque valencianista a presente y futuro», tal y como señala el propio Valencia en su comunicado.

El Valencia garantiza, de este modo, la continuidad de un jugador con una gran influencia en el terreno de juego y que desde su irrupción en el primer equipo en enero de 2022 se ha ganado el respeto y el cariño de todo el valencianismo por su determinación, su capacidad goleadora, su carácter competitivo y su habilidad para aparecer en momentos clave. El club, además, comenta en su anuncio oficial que esta renovación «reafirma su compromiso con el proyecto del Valencia y supone, además, otro hito importante en esta nueva etapa tras la renovación de otros futbolistas clave de la columna vertebral del equipo y con ADN de la Academia de Paterna como Javi Guerra y César Tárrega», una de las premisas de Gourlay.

A sus 23 años, Diego López ha vestido la camiseta del Valencia en 92 partidos, en los que ha repartido 13 asistencias y ha anotado 17 goles, el más reciente de ellos en el partido de la Jornada 1 de esta temporada frente a la Real Sociedad en Mestalla. El asturiano es un valor clave no solo para el Valencia, sino también para la selección española sub-21, con la que este verano disputó el Europeo de la categoría, y en 2024 logró la medalla de oro con la selección olímpica en los Juegos de París. «Su renovación contractual es un paso clave para el crecimiento deportivo del equipo en los próximos años», sentencia el Valencia.