Foulquier: «Con uno menos, el equipo ha dado la cara y hemos tenido la actitud para empatarlo»

El Valencia no ha arrancado la liga de la mejor manera, con un empate y una derrota, esta última el pasado domingo en El Sadar ... frente a Osasuna (1-0). Pese a las malas sensaciones y con el mercado de fichajes aún abierto, uno de los titulares para Carlos Corberán, Dimitri Foulquier, valoró de forma positiva el desarrollo del partido: «Hemos tenido ocasiones, una pena el gol anulado por fuera de juego a Danjuma. Hoy no ha entrado, pero siempre es bueno competir, incluso con dificultades. Cada encuentro hay cosas que mejorar y otras que seguir haciendo. Hoy hay detalles que corregir, como siempre hacemos cuando se gana, se empata e incluso más cuando se pierde».

Respecto a una de las acciones más relevantes del encuentro, la expulsión de Gayà en el minuto 22, el defensa comentó: «Lo da todo siempre, eso forma parte del fútbol. No hemos perdido por eso, hemos entrado mal al partido. Luego, con uno menos, el equipo ha dado la cara, hemos tenido actitud y hemos luchado para empatarlo».

Foulquier también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición: «Han demostrado lo grandes que son, animando en la llegada del bus, que parecía que jugábamos a 40 minutos de Valencia. Estamos agradecidos y siempre vamos a dar la cara y a luchar por ellos».

El futbolista quiso dejar claro que lo ocurrido ya queda atrás y que el equipo se centra en el próximo compromiso en Mestalla, ante el Getafe, antes del parón de selecciones: «Desde ya, vamos a pensar y trabajar para conseguir los tres puntos en casa».