Foulquier: «Con uno menos, el equipo ha dado la cara y hemos tenido la actitud para empatarlo»
El jugador del Valencia analizó el partido frente a Osasuna y dejó claro que la derrota no se debió a la expulsión de Gayá
Pablo Lara
Valencia
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:25
El Valencia no ha arrancado la liga de la mejor manera, con un empate y una derrota, esta última el pasado domingo en El Sadar ... frente a Osasuna (1-0). Pese a las malas sensaciones y con el mercado de fichajes aún abierto, uno de los titulares para Carlos Corberán, Dimitri Foulquier, valoró de forma positiva el desarrollo del partido: «Hemos tenido ocasiones, una pena el gol anulado por fuera de juego a Danjuma. Hoy no ha entrado, pero siempre es bueno competir, incluso con dificultades. Cada encuentro hay cosas que mejorar y otras que seguir haciendo. Hoy hay detalles que corregir, como siempre hacemos cuando se gana, se empata e incluso más cuando se pierde».
Respecto a una de las acciones más relevantes del encuentro, la expulsión de Gayà en el minuto 22, el defensa comentó: «Lo da todo siempre, eso forma parte del fútbol. No hemos perdido por eso, hemos entrado mal al partido. Luego, con uno menos, el equipo ha dado la cara, hemos tenido actitud y hemos luchado para empatarlo».
Foulquier también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición: «Han demostrado lo grandes que son, animando en la llegada del bus, que parecía que jugábamos a 40 minutos de Valencia. Estamos agradecidos y siempre vamos a dar la cara y a luchar por ellos».
El futbolista quiso dejar claro que lo ocurrido ya queda atrás y que el equipo se centra en el próximo compromiso en Mestalla, ante el Getafe, antes del parón de selecciones: «Desde ya, vamos a pensar y trabajar para conseguir los tres puntos en casa».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.