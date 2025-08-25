Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foulquier conduciendo el balón frente a Boudimir. VCF

Foulquier: «Con uno menos, el equipo ha dado la cara y hemos tenido la actitud para empatarlo»

El jugador del Valencia analizó el partido frente a Osasuna y dejó claro que la derrota no se debió a la expulsión de Gayá

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:25

El Valencia no ha arrancado la liga de la mejor manera, con un empate y una derrota, esta última el pasado domingo en El Sadar ... frente a Osasuna (1-0). Pese a las malas sensaciones y con el mercado de fichajes aún abierto, uno de los titulares para Carlos Corberán, Dimitri Foulquier, valoró de forma positiva el desarrollo del partido: «Hemos tenido ocasiones, una pena el gol anulado por fuera de juego a Danjuma. Hoy no ha entrado, pero siempre es bueno competir, incluso con dificultades. Cada encuentro hay cosas que mejorar y otras que seguir haciendo. Hoy hay detalles que corregir, como siempre hacemos cuando se gana, se empata e incluso más cuando se pierde».

