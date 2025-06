El Valencia no malvende a sus centrales

La llegada de Ron Gourlay como el nuevo CEO de fútbol del Valencia fue anunciada oficialmente el pasado 29 de mayo. Y sí, hoy domingo ... es 29 de junio. Ha pasado un mes desde el flamante fichaje del directivo británico y todavía no ha aterrizado en la ciudad. El dirigente, cuya llegada está prevista para las próximas semanas, ha estado supervisando los movimientos deportivos del Valencia desde la distancia, manteniendo contacto directo con Kiat Lim y Carlos Corberán, además de Miguel Ángel Corona. Desestimó los fichajes de Javi Muñoz e Yvan Neyou, pero sí dio luz verde a la llegada de Dani Raba, el hasta ahora único refuerzo veraniego del mercado valencianista.

No obstante, el trabajo que sí ha estado haciendo el nuevo CEO de fútbol es el de atender a los intereses extranjeros por los codiciados jugadores del Valencia. Una de las primeras propuestas formales que llegó fue la del AC Milan por Javi Guerra, que rondaba los 20 millones de euros entre fijos y variables. Pero Gourlay dijo que no. Misma respuesta que a las propuestas que han llegado en la última semana por la tripleta de centrales jóvenes que tiene el conjunto blanquinegro en nómina. Cristhian Mosquera recibió una oferta del Arsenal inglés, que también ponía unos 20 'kilos' sobre la mesa, pero Gourlay dijo que no, que el precio es superior. Por poner en contexto, según el portal especializado Transfermarkt, su valor es de 30 millones.

El Bolonia italiano vino a por César Tárrega con 10 millones —misma tasación que tiene en Transfermarkt—, pero Gourlay dijo que no, que no se vende, al menos por ese precio. El Feyenoord primero y el PSV Eindhoven después llamaron desde los Países Bajos para preguntar por Yarek Gasiorowksi, pero sus propuestas inferiores a los 10 millones fueron rechazadas por Gourlay, que tasa al joven hispano-polaco en algo más de 15 'kilos', además de exigir porcentajes de futura venta suculentos.

Estas negativas, especialmente las de los tres centrales formados en la Academia de Paterna, dibujan la situación del Valencia: no se malvende a nadie, y menos a los defensas, una de las posiciones más codiciadas en el fútbol actual. El Valencia tiene a un trío de zagueros modernos, jóvenes y con talento, todos ellos internacionales en las categorías inferiores de la selección, y debe mimarlos. Por ello, cuando el nuevo CEO de fútbol aterrice en la ciudad, se reunirá con los agentes de los futbolistas para trasladarles la postura del club en las renovaciones de todos ellos.

No obstante, no se cierra del todo la puerta a que uno de los tres pueda salir, si se cumple una condición: viene una cifra irrechazable, o el propio jugador quiere irse del Valencia. O ambas, claro. Eso de momento, no ha ocurrido, por lo que los tres centrales seguirán junto a Mouctar Diakhaby en la pretemporada dirigida por Carlos Corberán.