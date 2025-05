Valencia CF - Getafe: horario y dónde ver por televisión el partido clave por Europa

J.Zarco Valencia Viernes, 9 de mayo 2025, 16:58 Comenta Compartir

Con la salvación ya cerrada, el Valencia CF afronta este sábado una final para aspirar a los puestos europeos. El conjunto de Corberán está a tan solo dos puntos de la octava plaza que daría acceso a la UEFA Conference League y quiere apurar sus opciones. El primer paso debe ser sumar tres puntos contra el Getafe.

Con 42 puntos el equipo blanquinegro está a 2 del Rayo Vallecano, octavo clasificado, y a 4 del Celta de Vigo, séptimo. Pese a ello, hay muchos clubes metidos en la pelea y por delante de los de Mestalla: la Real Sociedad (43 ptos), el Mallorca (44) y Osasuna (44).

El Getafe, que está realizando un gran 2025 que le ha permitido sumar 39 puntos, no está en un buen momento ya que lleva cuatro derrotas seguidas ante Las Palmas, Espanyol, Real Madrid y Rayo Vallecano. Esto ha provocado que todavía no tenga garantizada la permanencia, aunque está siete puntos por encima.

Para el partido regresa al equipo César Tarrega, quien no puedo estar ante Las Palmas por sanción y ha sido hombre clave en defensa en los últimos encuentros. La principal duda en el once es Barrenechea, que ha tenido molestias en la última semana y al no estar al 100% podría ocupar su puesto Pepelu.

En el Getafe no estarán tres hombres muy importantes como son Uche, Arambarri y Djené. El encuentro se jugará este sábado a las 14:00 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga.