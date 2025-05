Bordalás: «La temporada en Valencia fue muy intensa»

Estuvo en el Valencia una temporada y experimentó en primera persona las maneras que tiene Peter Lim de dirigir el club de Mestalla desde la ... distancia. José Bordalás regresa este sábado a Mestalla al frente del Getafe, casi ya con la salvación asegurada, como le ocurre al equipo de Corberán. Bordalás se despidió del Valencia sin querer hacer sangre de Meriton y este viernes no ha hecho mención alguna a Lim en la rueda de prensa que ha dado tras el entrenamiento.

Eso sí, sí que ha hablado del cariño que le tiene al Valencia y sólo ha señalado que su año aquí fue «intenso» sin entrar en más detalles. «Siempre es muy agradable volver a Mestalla, me trataron francamente bien. Fue una temporada muy intensa y productiva. Me trataron bien y tengo un recuerdo enorme, con cariño de la afición y de las personas que trabajan con el club y también de muchos jugadores. Deseo siempre lo mejor a los clubes que confiaron en mí, y el Valencia es uno de ellos». Se le ha vuelto a preguntar por ese regreso a Valencia y por si tení aun carácter especial para él, cuestión que ha preferido rebajar. «Es un gran cariño pero no se vive del pasado, eso fue una etapa muy intensa. No vivimos del recuerdo sino del momento. No va a ser fácil porque el Valencia está en buena dinámica. Mestalla es una gran afición que va a estar empujando porque ven la posibilidad de Europa».

Precisamente, la racha blanquinegra es suficiente motivo para poner en alerta al técnico alicantino, que evita hacer cualquier cálculo para asegurar la permanencia. «Lleva nueve partidos sin perder con muy buenos resultados. En Primera no hay ningún rival asequible, para nada. No pensamos en lo que nos queda. Estamos tranquilos, hay que confiar en este equipo a pesar de que no hemos sacado buenos resultados el equipo está a un buen nivel. No pensar más allá del partido en Valencia. El equipo está mentalizado para cerrar, porque creo que lo merece, la temporada con el objetivo de conseguir la salvación».