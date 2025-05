Corberán: «No hay un jugador que vista la camiseta del Valencia que pueda permitirse relajarse nunca»

En los casi veinte minutos que duró la rueda de prensa de Carlos Corberán previa al partido que disputará este sábado en Mestalla el Valencia ... y el Getafe, el de Cheste no pronunció la palabra Europa pese a la batería de preguntas sobre es objetivo una vez que la permanencia ya es virtual. Eso sí, a dos puntos de los puestos de Conference League y con doce por jugarse, analizando su discurso de no bajar el pistón es una forma implícita de reconocer que ese el nuevo escenario.

¿El nuevo objetivo es Europa?

El equipo lleva nueve partidos sin perder y todavía el objetivo no es matemático, es virtual, y eso refleja el reto mayúsculo que hemos tenido por delante y la profesionalidad que hemos tenido para sumar los 42 puntos y 30 en este 2025. Sería un error tanto relajarse porque la temporada no ha terminado como no valorar lo que el equipo ha tenido que hacer. La temporada no ha acabado, tenemos 12 puntos en juego y veo en la plantilla la ambición de seguir creciendo y compitiendo. Tengo una ilusión tremenda de seguir compitiendo. Creo en la meritocracia por encima de todo porque eso evita la confusión, no me gusta regalar nada y eso también afecta a los jugadores de la academia. Tomo las mejores decisiones para el equipo en cada momento.

El Getafe de Bordalás

Nunca hay un buen momento para medirse a un buen rival sino el que llegas y más con un rival herido y peligroso como es el Getafe. Es un equipo del que nunca te puedes fiar porque es un equipo competitivo y con un buen entrenador. Es un equipo muy competitivo, con aspectos como el balón parado donde tendremos que trabajar mucho.

Ambición por mirar hacia arriba

No hay un jugador que vista la camiseta del Valencia que pueda permitirse relajarse nunca. Llevar el escudo y defenderlo es exigencia y el Valencia va a competir siempre en cada partido. No hay en mi cabeza que haya nada más ambicioso que trabajar cada partido por conseguir los tres puntos. Mañana tenemos un partido y la exigencia y responsabilidad es máxima para competir el partido que tenemos por delante. El objetivo del Valencia tiene que ser el de competir cada partido para ganar los tres puntos y vivir el trabajo en el día a día como se exige. Me centro en trabajar, en sacar el máximo rendimiento a los futbolistas.

Planificación de plantilla

La dirección deportiva hace su trabajo y me permite centrarme en el mío que es pulir los detalles para competir cada partido al máximo. La dirección deportiva trabaja en ello y eso me permite centrarme en el rendimiento de casa partido. Su trabajo es planificar cada temporada, con ellos siempre tengo la comunicación necesaria para tomar las decisiones que beneficien al Valencia.

Superar las barreras del proyecto de Meriton de estar estancados en tierra de nadie

En mi presentación dije que mi objetivo era que la afición del Valencia recuperara la ilusión con su equipo, que se creara una ilusión el día del partido por la entrega del equipo, porque eso es lo que hace sentir a la afición el orgullo de ser valencianista.

Sadiq y Rafa Mir

Estoy en constante comunicación con la dirección deportiva del club pero cualquier conversación que tenga la dejo para el ámbito privado. Doy mis opiniones, porque forman parte de las variables a tener en cuenta, y todas las mantengo en ese ámbito privado.

Barrenechea y Thierry

Enzo no ha hecho una semana normal, ha completado los dos últimos días de trabajo por el esguince de tobillo y es un jugador disponible para nosotros. La de Thierry es una lesión de larga duración, puede tener sus momentos y contratiempos y no hay nada reseñable que difiera de las gestiones propias de una lesión que puedan salir de larga duración. No sé si es normal o no pasar por el quirófano pero salen contratiempos y se ponen soluciones.

No hablar en el discurso de Europa

Más que un discurso es una cuestión de mentalidad y la mía ha sido la de nunca dar nada por hecho, en reconocer lo que hemos ido haciendo y ser ambiciosos para seguir avanzando y compartiendo. Es mi forma de ver las cosas. No hay nada ni que me moleste ni que me agrade. Me gusta ver ambición en mis jugadores más allá de que se hable o no de Europa.

Ambición de la plantilla a estas alturas

Me gusta la mentalidad de mis futbolistas, no he visto ningún cambio desde que llegué. Veo la misma entrega, ilusión y ganas de seguir aprendiendo reconociendo nuestros errores. Es lo veo desde el primer día y si veo algo contrario me enfadaré y lo haré saber porque quiero ver en el grupo la misma humildad que desde el primer día.

Rafa Benítez indica que el Valencia debe luchar por Europa

A Rafa Benítez lo respeto mucho por lo que ha hecho como entrenador en su historia general y en este club. En mis inicios como entrenador fue un referente y ha marcado la historia de este club. Me centro en hacer mi trabajo de la mejor forma posible, valoro que detrás de lo que hemos hecho hay mucho esfuerzo y también en lo que el equipo tiene que seguir haciendo.