Diego López celebra su gol ante la Real. EFE

Valencia CF - Getafe CF: horario, canal de TV y alineaciones del partido de hoy viernes

Los de Corberán, en busca de su primer triunfo

J.Zarco

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:24

El Valencia CF busca este viernes su primera victoria en Liga esta temporada después de empatar en su estreno ante la Real Sociedad y la dolorosa derrota del pasado domingo en El Sadar frente Osasuna. Los de Corberán se agarran a la fuerza de Mestalla para lograr el triunfo ante el Getafe.

Precisamente, el conjunto azulón llega lanzado a Mestalla después de vencer en Balaídos ante el Celta de Vigo y en el Pizjuán contra el Sevilla. Bordalás está haciendo magia de nuevo con una plantilla en la que todavía no ha podido inscribir a sus nuevos fichajes. Todo indica a que sí que contará con Uche ya que se ha truncado su salida a la Premier League.

Corberán medita cambios en el once, principalmente la entrada de Baptiste Santamaria por Pepelu y Diakhaby por Copete. El central procedente del Mallorca ha dejado dudas en sus primeros partidos y podría ser el turno para el franco-guineano. Además, Gayà no estará por sanción tras ser expulsado ante Osasuna.

El club, además, cerró este jueves la llegada de Ramazani, que podría ir convocado y aportar velocidad y desequilibrio en los últimos minutos del choque. Esta podría ser la alineación titular del Valencia CF frente al Getafe:

Agirrezabala; Foulquier, Tàrrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Santamaria, Guerra; Rioja, Diego López, Raba y Danjuma.

El Valencia CF-Getafe se jugará este viernes a las 21:30 horas en el estadio de Mestalla. Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga, aunque puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

