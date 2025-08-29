Valencia CF - Getafe CF: horario, canal de TV y alineaciones del partido de hoy viernes Los de Corberán, en busca de su primer triunfo

El Valencia CF busca este viernes su primera victoria en Liga esta temporada después de empatar en su estreno ante la Real Sociedad y la dolorosa derrota del pasado domingo en El Sadar frente Osasuna. Los de Corberán se agarran a la fuerza de Mestalla para lograr el triunfo ante el Getafe.

Precisamente, el conjunto azulón llega lanzado a Mestalla después de vencer en Balaídos ante el Celta de Vigo y en el Pizjuán contra el Sevilla. Bordalás está haciendo magia de nuevo con una plantilla en la que todavía no ha podido inscribir a sus nuevos fichajes. Todo indica a que sí que contará con Uche ya que se ha truncado su salida a la Premier League.

Corberán medita cambios en el once, principalmente la entrada de Baptiste Santamaria por Pepelu y Diakhaby por Copete. El central procedente del Mallorca ha dejado dudas en sus primeros partidos y podría ser el turno para el franco-guineano. Además, Gayà no estará por sanción tras ser expulsado ante Osasuna.

El club, además, cerró este jueves la llegada de Ramazani, que podría ir convocado y aportar velocidad y desequilibrio en los últimos minutos del choque. Esta podría ser la alineación titular del Valencia CF frente al Getafe:

Agirrezabala; Foulquier, Tàrrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Santamaria, Guerra; Rioja, Diego López, Raba y Danjuma.

El Valencia CF-Getafe se jugará este viernes a las 21:30 horas en el estadio de Mestalla. Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga, aunque puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.