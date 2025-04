El Valencia, Europa o descenso en cinco claves

Moisés Rodríguez Valencia Lunes, 28 de abril 2025, 00:25 Comenta Compartir

El Valencia inicia una semana decisiva para sus aspiraciones en el tramo final de la temporada. El empate contra el Espanyol antes del parón ... por la final de la Copa del Rey impidió al equipo de Corberán sellar la permanencia y permitirse el complicado pero aún posible objetivo de Europa. Lo cierto es que matemáticamente los puestos que pueden dar acceso a competición continental más de un lustro después no están tan lejos, pero da la sensación que cualquier cábala en este sentido pasa por este sábado a partir de las 18:30 horas. Una derrota contra Las Palmas, realmente, obligaría a no descuidarse en el primer reto, que parecía lejano a principio de año pero que muchos han dado por conseguido, que no es otra cosa que la permanencia.

1. El encuentro contra Las Palmas. El Valencia rinde visita al equipo que ahora mismo marca la zona del descenso con 32 puntos. Los de Corberán, pese al empate en casa contra el Espanyol, se marcharon al parón con siete puntos como colchón en esa lucha por la permanencia. Cierto que hay otros rivales por medio, pero una derrota el sábado 3 (18:30 horas) supondría quedarse a cuatro puntos de un contrincante con el que se tendría el golaveraje perdido tras caer en la primera vuelta en Mestalla (2-3). Aún habría cierto margen de error -4 puntos con 12 por disputar-, pero también es verdad que supondría un toque de atención. Además, en ese caso el sueño europeo quedaría ya demasiado lejos para los blanquinegros. El partido tiene una complicación extra: la baja de Tárrega, un futbolista básico en los esquemas del técnico de Cheste, por sanción. 2. Atentos a la Europa League del Athletic Ahora mismo, Europa la marcan los 44 puntos del octavo puesto que ostenta Osasuna. De haberse puesto con 42, el Valencia habría sacado un boleto con licencia para soñar. Cierto que ese empate supone un importante frenazo. Ahora cualquier aspiración para pelear por la competición continental pasa por ganar el sábado en Gran Canaria. Otro resultado convertiría el reto en una utopía. Sí es verdad que hay una posibilidad de que hasta el noveno alcance un puesto para competir la próxima temporada en torneos internacionales, en este caso sería la Conference League. La cábala es que el Athletic acabe ganando la Europa League y quede quinto o cuarto. En ese caso iría a Champions y el sexto de LaLiga iría a la máxima competición. El séptimo y el octavo afrontarían la Europa League y, por lo tanto, el noveno iría a Conference. A nivel de distancia, eso sí, es la misma: el Mallorca tiene los 44 puntos con los que Osasuna es octavo. 3. Implicación de los cedidos Aunque por el momento no ha sido un problema, habrá que ver la implicación de los cedidos en lo que queda de temporada. También Mamardashvili, que hará las maletas este verano para incorporarse al Liverpool. El portero georgiano, junto a Barrenechea y Sadiq, son piezas clave para integrar el pasillo de seguridad de Corberán. Por ahora nadie puede poner en duda su compromiso. Son los futbolistas en calidad de préstamo que más están aportando, y cualquier aspiración del equipo de Corberán parece pasar por que estos futbolistas mantengan el gran nivel hasta el final. Iván Jaime lleva varias semanas lesionado y Max Aarons está siendo suplente en la mayor parte de los encuentros. Noticia relacionada Cinco jornadas para la reconstrucción Fernando Gómez Colomer 4. El factor Mestalla Es un valor añadido innegociable para cualquier objetivo que se marque este Valencia. Pero sea el de la permanencia o cotas más altas. Salvo la machada del Bernabéu, el rendimiento fuera de casa ha sido muy mejorable toda la temporada, por lo que mantener el rendimiento como local y demostrar que lo del Espanyol fue un traspié se antoja imprescindible. Sobre todo en el caso de que el equipo acabe compitiendo para asegurar la permanencia. Si fallase en Gran Canaria, bien haría en ganar al Getafe en la siguiente jornada, porque el último visitante al coliseo de la avenida de Suecia será un Athletic que puede venir luchando por entrar en Champions. Bien es cierto que para el fin de semana del 18 de mayo también puede estar centrado en la Europa League, cuya final se disputa en San Mamés y es el objetivo prioritario de los de Ernesto Valverde. 5. Dos desplazamientos complejos Y también hay que tener en cuenta que, más allá de Gran Canaria, quedan dos desplazamientos más que complejos. El primero a Mendizorroza, frente a un Alavés que ha reactivado sus opciones de permanencia y se suele hacer fuerte en casa. Pero es que el cierre de la temporada es en el Benito Villamarín, otro encuentro cuya dificultad dependerá de cómo llegue el Betis: si para entonces ya son matemáticamente equipo de Champions se despejaría el horizonte para los de Corberán, sean cuales sean las aspiraciones con las que desembarquen en Sevilla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión