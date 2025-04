Dos equipos con los mismos puntos en la tabla clasificatoria, recuperados en estas últimas jornadas de una situación muy delicada, y ante la perspectiva de ... transitar en un final de liga sin sobresaltos. Peleado sí, pero alejados considerablemente del descenso y con sensaciones muy positivas. El Espanyol, tras tres victorias consecutivas y con un partido menos, muy complicado eso sí, en el Estadio de La Cerámica.

Un Valencia tranquilo, confiado, seguro, quedaron atrás esos enfrentamientos inciertos en los que los futbolistas tenían muchas dudas, principalmente aquellas que se referían a no saber cuándo iban a ganar y cómo. El equipo salió adelante y ahora, con menos necesidades trata de acercarse poco a poco y sin lograrlo lógicamente siempre, a esa idea, modelo, intención de juego que su entrenador pretende que sus jugadores implanten sobre el terreno de juego.

Pero bien, estamos confiados, y quedan cinco jornadas para la reconstrucción, es como si fuese la pretemporada de Carlos Corberán en el Valencia. No contará seguramente con bastantes de los futbolistas que hoy componen la plantilla, pero al menos, para los que se queden, servirá de asentamiento de ideas, del entrenador con respecto al juego y de los jugadores con respecto al convencimiento acerca de lo que se les transmite.

Y buenos jugadores sobre el campo, muchos de ellos ya liberados de una presión excesiva, contemplar el desarrollo y las posibilidades de los Javi Guerra, Enzo, Diego López, Almeida... Y por supuesto, también de los Puado, Jofre, Omar El Hilali, Carlos Romero o Roberto Fernández, será cometido muy entretenido.

Y Mestalla, siempre Mestalla, para sufrir pero sobre todo, para disfrutar. Merece la afición un final de liga plácido, alegre y esperanzador, algo esto último, que sólo dependerá de los que gestionen el cambio de temporada. Ejemplo de lo que se ha venido haciendo, lo sabemos y lo tenemos, para otros, si llegasen otros, muy complicado sería dada la premura de tiempo con la que se afrontaría una planificación que precisamente necesita eso, aparte del conocimiento y el acierto, tiempo. Y Carlos Corberán con los de siempre. Ya habrá tiempo para dar oportunidades una vez se consiga el objetivo de forma matemática, mientras tanto, los mismos elegidos para este enfrentamiento, otra vez con Hugo Duro arriba y a continuar. El técnico valencianista ha encontrado su once, y lo varía bien poco, en busca del objetivo principal.

Tras una primera parte en la que el Espanyol, sin tener mayor porcentaje de posesión, dio la sensación de tener mejor controlado el juego. Se adelantó en el marcador y no concedió muchas oportunidades. En la segunda el Valencia entró mejor, más intenso, presionando mejor, y jugando mucho en campo de los visitantes. Logró el empate, y pudo haber logrado la victoria, aunque el empate me parece justo. Esperemos que el Leganés no gane al Girona. Si lo hace, el partido en las islas cobra mayor importancia de la que debía tener.