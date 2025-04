Ganar sin Tárrega, una misión imposible para el Valencia

Carlos Corberán ha retorcido desde su desembarco el once. Antes y durante el partido, retocando el dibujo y la distribución de los futbolistas, aspectos que ... como ha repetido el técnico de Cheste con diferentes palabras, son dinámicos en el fútbol moderno. En su etapa en el banquillo del Valencia ha habido pocos asuntos innegociables y uno ha sido la presencia de César Tárrega en el once. El de Aldaia y Mosquera son la pareja de centrales titular, y de forma indiscutible.

Esto ha perjudicado claramente a Yarek, que tiene un rol secundario y también a Diakhaby, a pesar de que con el francés hay que colocar un asterisco: ya es una gran noticia su rehabilitación tras su gravísima lesión y el buen rendimiento de sus compañeros supone un confortable colchón para que el francés pueda permanecer fuera de escena, poniéndose a punto para el siguiente curso.

Pero uno u otro deberán asumir responsabilidades cuando vuelva la Liga, no este fin de semana -con parón por la final de Copa del Rey- sino el siguente. Corberán deberá rehacer la defensa porque no tiene al jefe de la defensa. Si Mosquera asombró a unos y otros la campaña pasada -lo que le llevó a los Juegos Olímpicos, aunque como reserva y lo ha puesto en la agenda de los grandes de Europa-, a Tárrega le fue de perlas el 'erasmus' en Valladolid.

De forma progresiva se ha hecho un hueco en el once, y sin que nadie le regale nada. De hecho, empezó la temporada como suplente y esto generó una estadística demoledora: el Valencia no gana sin Tárrega. El zaguero de Aldaia fue suplente en los dos primeros partidos de Liga: derrotas ante Barcelona (1-2) y deblace contra el Celta (3-1). A partir de entonces, Baraja decidió incluirlo en el once. Disputó todos los minutos hasta que fue sustituido contra el Espanyol (1-1) en el minuto 57, con unas molestias en el isquio.

Baraja, a pesar de que sabía que se la jugaba, atendió al aviso de que Tárrega estaba al límite. Lo sentó en el banquillo contra el Alavés, en otro encuentro que no se ganó: se salvó un punto a la heroica en el que fue el último partido del técnico vallisoletano. A partir de entonces, Navidad y nuevo entrenador, que ha dado con la tecla para reflotar a un equipo que a final de 2024 iba enfilado hacia Segunda.

Vida nueva para el Valencia con Corberán, pero no para Tárrega. El de Aldaia ha jugado la totalidad de los minutos con el nuevo entrenador, pero este martes, en el añadido de la primera parte, vio amarilla. La quinta del ciclo que, para un central, llega en un momento de la temporada razonable, casi en el tramo final. Aún así, el zaguero completó una gran segunda mitad, mostrándose rápido y eficiente para atajar los contragolpes del Espanyol.

No necesitó ser sustituido y completó de nuevo un partido. Tárrega ha estado en el 91% de los onces de Baraja o Corberán. Ha disputado el 90% de los minutos e incluso ha ofrecido argumentos ofensivos: ha participado en el 8% de los goles del Valencia, firmando 2 de ellos y repartiendo otras tantas asistencias. Celta, Barcelona, Espanyol y Alavés: el equipo no ha ganado ninguno de los encuentros donde Tárrega ha estado en el banquillo, todos los minutos o siendo sustituido. En Gran Canaria el equipo tiene el reto de romper esta mala estadística.