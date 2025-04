Gaya, a punto de superar a Claramunt y Angulo pese a sus 'casi tres temporadas' de lesiones desde 2014

Moisés Rodríguez Valencia Jueves, 24 de abril 2025, 13:12 Comenta Compartir

José Luis Gayà tiene muchísimo mérito. Mucho, pero mucho más (y tiene su reconocimiento) de que se le va a otorgar desde el mundo del fútbol, incluso en el entorno del Valencia. En primer lugar, por su amor eterno a un escudo, por lo que va camino de convertirse en una preciada pieza de esa especie en extinción llamada 'one club man'. En su momento, cuando se hablaba del interés del Barcelona por ficharle y ya en la fase de la política de Meriton de traspasar futbolistas, el capitán prefirió quedarse en el equipo de su vida. Rechazó un contrato millonario y la posibilidad de ganar más títulos y se decantó por seguir vistiendo la camiseta con la que está haciendo historia, que sería aún más extensa si desde 2014 -cuando debutó en Liga frente al Atlético- no se hubiera perdido el equivalente a cerca de tres temporadas por lesiones.

Las dolencias musculares han sido su particular via crucis. Hasta el punto de llevarlo al quirófano y a perderse importantes compromisos con la selección: el Mundial de Catar, del que Luis Enrique lo descabalgó a horas del debut por un esguince de tobillo, y la Eurocopa de hace dos veranos. Pellegrino le hizo debutar en Copa en octubre de 2012 contra la Llagostera y gracias a Djukic realizó su primera aparición continental: contra el Kuban Krasnodar en Europa League, a finales de 2012. Entonces ya se barajaba que subiera al primer equipo pero, cómo no, una lesión, aplazó este momento. Finalmente se estrenó en Liga el 27 de abril contra el Atlético.

Fue a partir de la temporada 14/15 cuando pasó a formar parte de forma definitiva del primer equipo del Valencia. Primero compitió con Bernat por el puesto de lateral izquierdo, del que se fue haciendo dueño hasta convertirse en titular y, más tarde, en capitán. Con la Copa del Rey como momento más feliz deportivamente, Gayà ha sido indiscutible para todos los entrenadores, siempre que su organismo lo ha permitido. En esta década de idilio con el club de su infancia, el de Pedreguer se ha perdido 86 partidos de Liga y 6 de Copa del Rey a causa de lesiones, la inmensa mayoría musculares.

Contando que cada temporada tiene 38 jornadas de Liga, equivale a casi tres campañas. Y a pesar de ello, Gayà ya se ha hecho un hueco que lo sitúa casi a la altura de Claramunt (lo puede superar este mismo curso) y de Angulo (es posible que se quede a un solo partido de alcanzarlo. Eso hablando de un ránking histórico en el que el de Pedreguer acaba de asaltar el top ten. Sin esas bajas por lesión (habría que colocar el asterisco de que todos los futbolistas sufren dolencias a lo largo de su carrera, aunque en su caso son expresamente llamativas), el canterano estaría rondando el podio.

Yendo por partes, en el ránking histórico de partidos Gayà tiene en la actualidad 372 participaciones en encuentros oficiales, siendo el décimo del Valencia de todos los tiempos. Tiene por delante a Claramunt, que llegó a 375 y que debe ser el siguiente en cederle un puesto esta misma campaña. Sumando los 92 que se ha perdido por lesión (hay que recalcar que es un ejercicio de suposición, en primer lugar de que no habría sido descartado en ninguno por decisión técnica), Gayà tendría ahora 464. Esto lo colocaría el cuarto por detrás de Albelda (486), esto es, a sólo 19 de encaramarse al podio.

Podio histórico del Valencia CF

1. Fernando: 553 partidos

2. Arias: 521

3. Albelda: 485

4. Angulo: 434

5. Mestre: 424

6. Cañizares: 416

7. Saura: 401

8. Parejo: 383

9. Claramund: 375

10. Gayà 372

En lo referente a los partidos de Liga, José Luis Gayà deberá esperar seguro a la próxima temporada para superar a Angulo, su próximo objetivo tras dejar atrás a Saura con su titularidad el martes frente al Espanyol. Está a 6 partidos del asturiano y restan 5 jornadas, por lo que podría igualarle en la inaugiral del próximo curso. Además, realizando el mismo ejercicio de suposición y sumándole al lateral zurdo los 86 encuentors en los que ha estado de baja desde 2015, alcanzaría 393. En este caso, sí asaltaría ya el podio, dejando atrás de un plumazo a Arias (377) y Albelda (351), e incluo acercándose a los 420 con los que lidera el ránking Fernando Gómez Colomer.

Los futbolistas que más han jugado en Liga con el Valencia CF

1. Fernando: 420 partidos

2. Arias: 377

3. Albelda: 351

4. Mestre: 323

5. Angulo: 313

6. Gayà: 307

7. Saura: 306

8. Cañizares: 305