Valencia CF - Espanyol: horario del martes y cómo ver el partido por televisión

El Valencia CF tiene la oportunidad este martes ante el Espanyol de atar la permanencia matemáticamente y empezar a mirar a Europa. El partido que jugará en Mestalla puede marcar ya definitivamente el punto de inflexión en las ambiciones del conjunto que dirige Corberán.

Los blanquinegros llegan a la jornada 33 en la posición 14 de la tabla con 38 puntos, frente a un conjunto, el Espanyol, que juega en la misma liga que los de Mestalla, ya que se encuentra situado en el puesto 13, también con 38 puntos pero con un partido menos.

Un empate sería negativo para los dos conjuntos. Quien se lleve la victoria firmará matemáticamente la permanencia en Primera y podrá empezar a hacer cálculos europeos, ya que el octavo clasificado -que daría pasaporte internacional- se encuentra antes de este partido a sólo cinco puntos de distancia (Celta de Vigo con 43 puntos).

Corberán no se quiere confiar. Tras el empate del pasado sábado ante el Rayo (1-1) ya advirtió de que aún no puede pensar en Europa. «No es posible porque no tenemos asegurado el primer objetivo. Tenemos 38 puntos, que no es suficiente, el equipo tiene mucho trabajo por delante y el objetivo va a requerir de mucha entrega», aseguró.

Valencia CF - RCD Espanyol: horario del partido

El partido Valencia CF - RCD Espanyol se jugará este martes 22 de abril en Mestalla a partir de las 19.00 horas.

Dónde ver el partido por televisión

El Valencia CF - RCD Espanyol sólo puede verse por televisión en directo en Movistar+ LaLigaTV.