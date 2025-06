El ex del Valencia que dirigirá al campeón de Argentina

Eric Martín Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 12:56 Comenta Compartir

A lo largo de la historia, los caminos del Valencia CF y el país de Argentina han ido muy ligados. En los más de cien años desde la fundación de los de Mestalla, hubo etapas en que los futbolistas sudamericanos coparon grandes portadas por sus gestas deportivas y logros individuales como blanquinegros. Desde Mario Alberto Kempes, uno de los mejores jugadores que pisaron al club, hasta Claudio López y otra incontable lista de albicelestes dejaron una imborrable huella en la ciudad del Turia.

Entre ellos también hubo uno que fue partícipe de uno de los mejores ciclos, como es el Kily González, campeón de la Supercopa de 1999 y de la Liga de la temporada 2001-02 y que fue internacional con la Selección de Argentina. Ahora, sumido en otra vertiente profesional distinta pero también vinculada al fútbol, ha cambiado las botas de tacos por el traje y la pizarra, ejerciendo como entrenador. Y su nuevo cargo le lleva a uno de los escalafones más altos, donde dirigirá al Platense, actual campeón de la Liga de Argentina.

Kily González asumirá el cargo una vez se retome la competición, ahora pausada por la disputa del Mundial de Clubes. Después de proclamarse campeón del Torneo Apertura, el ya nuevo técnico tendrá la oportunidad de resarcirse de malas experiencias pasadas e hilar un éxito de más para 'El Calamar', con el Clausura y la futura participación en la Copa Libertadores. Un hito histórico para Platense, que logra así agregar su nombre al historial de los distintos campeones argentinos.

Meses atrás, al exvalencianista no le fueron las cosas tan bien. Al frente del Club Atlético Unión de Santa Fe, una serie de malos resultados en el inicio de 2025 le costaron el cargo en el pasado mes de abril. «Me voy feliz de haber intentado hacer todo lo posible para que a Unión le vaya bien, con buena leche, sin mala intención, honesto, sincero, directo en la cara. Y bueno, el saber que mis jugadores saben cómo soy. Me quedo con dos años maravillosos que pasé en este club. Me quedo con lo que pasó recién en el vestuario con mis jugadores. Con lo que siempre me han brindado, con errores, con virtudes. La tranquilidad de haberme vaciado tanto con mi cuerpo técnico como conmigo en todo sentido, desde la preocupación, desde lo humano hasta lo deportivo», comentaba Kily González a modo de despedida.

Ahora está preparado para este nuevo reto que tiene por delante, uno de los más importantes en su carrera como entrenador. Con 50 años ya cumplidos, toma el relevo de Favio Orsi y Sergio Gómez, los dos hombres que guiaron a Platense a lo más alto, pero que presentaron su renuncia a continuar en el cargo. Previamente, Kily González también dirigió a Rosario Central, club en el que se inició y se retiró como futbolista profesional.