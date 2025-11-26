El Valencia CF se convierte en el primer club de LaLiga en recibir el sello de Reporting en Sostenibilidad La gala se ha realizado en el palco VIP de Mestalla y el premio ha sido otorgado por la propia competición, el Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valencia

Adrián Cambra Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:16

El Valencia CF se ha convertido hoy en el primer club de LaLiga en recibir el sello de Reporting en Sostenibilidad. La gala se ha realizado en el palco VIP de Mestalla y el premio ha sido otorgado por la propia competición, el Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valencia. Este título acredita un compromiso informado y verificable con la transparencia en materia de sostenibilidad.

El club ha tenido que cumplir con dos criterios, que consistían en haber publicado su Informe de Sostenibilidad de conformidad con los requisitos exigidos por la normativa vigente, y que dicho informe reflejase, de forma clara y trazable, los asuntos clave en materia ESG definidos por LaLiga y el CGE como esenciales, de acuerdo con los estándares establecidos en la Guía de Clubes Sostenibles desarrollada por la competición. Todo esto ha servido para que el Valencia CF logre conseguir el reconocimiento.

En esta jornada han participado David Bauxali (director de Sostenibilidad de LaLiga), Salvador Marín (presidente de Economistas Contables) y Christian Schneider (director de Operaciones e Infraestructuras del Valencia CF), entre algunas de las personalidades allí presentes.

Este último ha sido el que ha salido a recibir el galardón: «Es un honor para el Valencia CF recibir este sello de Reporting en Sostenibilidad porque se reconoce nuestro compromiso real con una gestión responsable. Ser el primer club de LALIGA en obtenerlo nos impulsa a seguir liderando con coherencia y transparencia», afirmaba Schneider.