Último precedente en Mestalla entre Valencia y Villarreal. IRENE MARSILLA

El Valencia ya conoce el horario del derbi contra el Villarreal

LaLiga ha publicado el orden de disputa de los partidos de la 10ª jornada, con el derbi autonómico disputándose el sábado 25 de octubre a las 21:00 horas y con el Levante repitiendo el domingo a las 14:00 horas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:26

Con justo un mes de previsión por delante, en la mañana de hoy LaLiga ha desvelado los que serán sus horarios para la 10ª jornada de la competición de Primera División. Será un fin de semana de especial interés y atracción. Y es que en clave valencianista está deparado un derbi autonómico.

El partido que medirá al Valencia CF frente al Villarreal se albergará finalmente el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla. El equipo de Corberán recibirá la visita del cuadro groguet, que este año está inmerso en competición europea y donde se pretenderá mejorar el empate a un gol de la pasada campaña.

Por su parte, el Levante UD afrontará esta jornada un duelo a domicilio, el que corresponde a competir en Son Moix. Los granotas medirán sus fuerzas al Mallorca el domingo 26 de octubre desde las 14:00 horas. Nuevamente, el equipo de Julián Calero parece abonado a esta franja horaria, la misma que ya les hizo competir en Girona y donde también repetirán en sus dos próximas salidas contra el Getafe y Real Oviedo.

