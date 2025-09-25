Se reabre la investigación por el aval del IVF al Valencia

Cuando parecía reinar una relativa calma por el Valencia CF, de nuevo vuelve la tempestad. En este caso desde un prisma más económico. A ... primera hora de la jornada de hoy se ha conocido que la Comisión Europea va a reabrir la investigación por la que el club valenciano recibió en el año 2009 un aval por parte del Instituto Valenciano de Finanzas para solicitar un préstamo a Bancaja de en torno a 75 millones de euros.

En aquel entonces y gracias a esta operación, cuando también estaba en proceso la construcción del Nou Mestalla, la Fundación del Valencia CF logró hacerse con la mayoría accionarial del club. Esta fue una operación muy puesta en el punto de mira por parte de la Comisión Europea, que tiempo después la catalogó con un origen que se basaba en «ayudas del Estado». Posteriormente, tras el desembarco de Peter Lim en 2014, quedó sin efecto después de que asumiera el control institucional y económico del Valencia.

Tras un largo proceso judicial, después de que en 2016 se consideraran ilegales estos importes económicos que recayeron en manos de los intereses del Valencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón al club 2022 y se obtuvo la tutela judicial definitiva. Pese a ello, la Comisión Europea volvió a recurrir el caso y ahora, tres años después y amparado en distintos fallos, según esta, de acuerdo con los requisitos y las garantías para los investigados que los tribunales echaron en falta va a retomar tal investigación.

De esta forma, el caso queda todavía de zanjar y donde el IVF, entidad dependiente de la Generalitat, tendrá que justificar dicha operación en la que se ve implicado presuntamente el Valencia CF. De esta forma, cuando sea requerido, el departamento jurídico del club tendrá que ejercer la defensa para volver a obtener la razón de la justicia, en la que entonces se exigía pagar al Valencia una cantidad de 20,38 millones de euros.

En un caso similar se encuentran otros dos clubes de la Comunidad Valenciana. Tanto el Hércules CF como el Elche CF también recibieron la aprobación de una serie de cuantías económicas, cifradas en 18 y 14 millones de euros respectivamente para la solicitud de otros dos créditos. En ambos casos, pero con algo más de premura respecto a la resolución con el Valencia, quedaron sin efecto hasta la fecha.