Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia en 2024. EFE/Carlos Rosique

Se reabre la investigación por el aval del IVF al Valencia

La Comisión Europea volverá a estudiar el caso por las ayudas económicas que recibió en 2009 la Fundación para conseguir la mayoría accionarial del club

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:50

Cuando parecía reinar una relativa calma por el Valencia CF, de nuevo vuelve la tempestad. En este caso desde un prisma más económico. A ... primera hora de la jornada de hoy se ha conocido que la Comisión Europea va a reabrir la investigación por la que el club valenciano recibió en el año 2009 un aval por parte del Instituto Valenciano de Finanzas para solicitar un préstamo a Bancaja de en torno a 75 millones de euros.

