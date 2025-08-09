La relación entre el resultado del Taronja y el éxito de la temporada Mestalla acoge este sábado 53ª edición de la presentación del Valencia, un partido emblemático para la afición que ha dejado memorias llamativas a lo largo de la historia

El estadio de Mestalla acogerá el histórico Trofeu Taronja una temporada más. Este emblemático amistoso para el valencianismo se disputó por vez primera en el año 1959, y va camino de su edición número 53. En sus inicios, era un torneo en el que se enfrentaban tres equipos en formato de liga triangular. Así fue hasta el año 1998, cuando el Dinamo de Bucarest abrió el actual formato, a partido único. Y es que, en esta competición de raíz internacional han participado equipos de países y continentes distintos, e incluso selecciones nacionales. Tal es el caso de Hungría en 1981, en la antesala al Mundial de España de 1982, o la Unión Soviética en 1991.

Pero los equipos italianos tienen primacía en este torneo. Hasta 17 veces se ha enfrentado el Valencia contra rivales italianos, nueve de ellos distintos. El contrincante en esta ocasión de 2025 será el Torino, debutante en el Taronja y sexto rival transalpino en los diez últimos cursos.

La hemeroteca indica que el Valencia suele proclamarse campeón. Así lo ha hecho en 32 ocasiones a lo largo de la historia. Pero el éxito en este torneo no tiene relación con la fortuna a lo largo del curso. De hecho, desde 2007 no coinciden una derrota valencianista en el Taronja y en el primer partido de Liga.

La historia también enseña que es raro ver grandes goleadas en este partido, así como partidos abiertos con muchos goles. En este siglo sólo se han producido tres victorias por tres tantos de diferencia, todas ellas del Valencia. Las víctimas han sido el Bayer Leverkusen, la Roma y Nacional de Montevideo. En el siglo pasado, el cuadro blanquinegro se impuso dos veces 5-0, contra el CSKA Sofía y la Fiorentina, y una vez 6-1 contra el Blackpool. Pero la mayor goleada de la historia del Taronja fue en contra del Valencia, propinada por el Real Madrid. Fue en el año 1980, cuando la entidad de Chamartín le endosó un 1-7 al equipo de Mestalla.