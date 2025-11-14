Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso total en la A-7 con más de 22 kilómetros de atascos
Pedro Martínez durante un partido en el Roig Arena. M. A. Polo

La surrealista rueda de prensa de Pedro Martínez

El entrenador de Valencia Basket protagonizó una de las anécdotas en la jornada de la Euroliga tras el partido disputado en París

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

La visita del Valencia Basket a la ciudad del amor se saldó con un claro desengaño. Pese a comenzar tomando la directa en el marcador, desperdició una ventaja de 15 puntos y terminó sucumbiendo contra el París Basketball (90-86). Una velada que no fue apacible para el plantel taronja, tal y cómo se veía en sus rostros, y en especial en la de un Pedro Martínez que observaba que su equipo no respondía.

Fue el propio técnico el que tras la disputa del encuentro ejerció como protagonista de una de las notas curiosas de esta jornada de la Euroliga. Esta se dio en la sala de prensa. Con la intención de dar su comparecencia postpartido, Pedro Martínez se encontró con la sala vacía.

Fue posiblemente su rueda de prensa más breve. Porque el técnico del club valenciano, tal y como estipula la competición, está obligado a dar explicaciones tras los partidos. Por ello, debido a la escena encontrada y que no iba a requerir de ninguna cuestión, Pedro Martínez se acomodó en su asiento, aguardó diez segundos, de su boca salieron únicamente las palabras en las que citó el resultado y acto seguido se levantó para marcharse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  6. 6

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La surrealista rueda de prensa de Pedro Martínez

La surrealista rueda de prensa de Pedro Martínez