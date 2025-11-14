La surrealista rueda de prensa de Pedro Martínez El entrenador de Valencia Basket protagonizó una de las anécdotas en la jornada de la Euroliga tras el partido disputado en París

Eric Martín Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:34 Comenta Compartir

La visita del Valencia Basket a la ciudad del amor se saldó con un claro desengaño. Pese a comenzar tomando la directa en el marcador, desperdició una ventaja de 15 puntos y terminó sucumbiendo contra el París Basketball (90-86). Una velada que no fue apacible para el plantel taronja, tal y cómo se veía en sus rostros, y en especial en la de un Pedro Martínez que observaba que su equipo no respondía.

Fue el propio técnico el que tras la disputa del encuentro ejerció como protagonista de una de las notas curiosas de esta jornada de la Euroliga. Esta se dio en la sala de prensa. Con la intención de dar su comparecencia postpartido, Pedro Martínez se encontró con la sala vacía.

😱Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS😅



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY — Medina (@jorgemedina_2C) November 13, 2025

Fue posiblemente su rueda de prensa más breve. Porque el técnico del club valenciano, tal y como estipula la competición, está obligado a dar explicaciones tras los partidos. Por ello, debido a la escena encontrada y que no iba a requerir de ninguna cuestión, Pedro Martínez se acomodó en su asiento, aguardó diez segundos, de su boca salieron únicamente las palabras en las que citó el resultado y acto seguido se levantó para marcharse.