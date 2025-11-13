Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Badio intenta dar un pase ante la defensa del París Basketball. efe

Un cuarto bueno no da para ganar en la Euroliga

El Valencia Basket pierde en París 90-86 un partido donde sólo estuvo reconocible diez minutos. El equipo taronja hace el mejor segundo cuarto de su historia en la competición con 35 puntos pero en los otros tres sólo suma 51 para perder, dejándose una renta de 15 puntos en la segunda parte

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:32

El ambiente en Saint-Denis no maridaba con la fiesta de un partido de baloncesto, con toda París con la emoción a flor de piel ... por el décimo aniversario de los brutales atentados de 2015, y en el corazón de uno de los barrios atacados por la barbarie terrorista hace una década se vivió una pequeña alegría, ganar un partido, cuando al descanso parecía que el Valencia Basket había despertado a tiempo para ganar su segundo partido de Euroliga de la semana. Pero no. Sólo con un cuarto excelso no se gana ningún partido en este nivel. Los 35 punto anotado por los taronja en el segundo cuarto suponen la mejor marca en ese periodo de la historia del club en la Euroliga (superando los 32 ante el Zalgiris en octubre de 2023) pero el problema es que los valencianos sólo estuvieron reconocibles, en el acierto, en diez minutos. Sumando los otros tres cuartos sumaron 51 puntos. Las 23 pérdidas fueron un lastre y el 18 de 27 en tiros libres una condena.

