El superordenador revoluciona su pronóstico y hace soñar al Valencia: su puesto final en liga El conjunto de Mestalla logró un importante triunfo ante el Athletic Club

J.Zarco Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

El Valencia CF logró recuperarse de la durísima derrota sufrida ante el FC Barcelona con una victoria por 2-0 ante el Athletic Club. El conjunto de Corberán sigue demostrando que en Mestalla es un equipo muy fiable, logrando 7 de los 9 puntos en juego. La asignatura pendiente sigue siendo fuera de casa, donde ha perdido sus dos partidos esta temporada.

Este martes tendrá una nueva oportunidad en su visita al Espanyol, ubn club que ha comenzado la temporada de forma brillante con 10 puntos de los 15 en juego. Eso sí, en su último encuentro cayó por 2-0 en su duro paso por el Santiago Bernabéu.

Los de Corberán, con 7 puntos, son undécimos en la tabla, empatados con Alavés y Sevilla, que tiene una mejor diferencia de goles. Por su parte, los pericos con cuartos, situados en puestos de Champions League. Después de que ambos conjuntos pelearan por el descenso la temporada pasada, parece que en la actual las aspiraciones son diferentes.

Como ocurre cada jornada, el superordenador de Opta ha realizado su análisis de cómo finalizará la temporada. El puesto más probable en el que acabará el Valencia es el octavo con 51,56 puntos. En cuanto a las opciones europeas, sorprende que le da más opciones de finalizar en puestos de Champions League con un 9,6%, mientras que a Europa League un 6,74% y a Conference League un 8,08%. En cuanto al descenso, todavía le da un 6,21%.

Respecto al Levante UD, su triunfo ante el Girona ha disparado el optimismo y lo aleja del descenso. Ahora le da un 30,49% de probabilidades, por detrás de Girona (67,86%), Oviedo (46,41%) y Mallorca (31,74%). En cualquier caso, la batalla parece que será muy dura.