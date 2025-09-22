Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Carlos Corberán escucha con atención una pregunta durante la rueda de prensa. L. Bermejo

Corberán: «Tenemos la responsabilidad de mejorar los números fuera de casa»

El técnico del Valencia espera que su equipo de en la visita al Espanyol una versión parecida a la que está mostrando en Mestalla, indica que Ramazani es duda para el partido por el golpe en el tobillo que sufrió contra el Athletic y prefiere no pronunciarse sobre el límite del Fair Play del club que deja margen para fichar en enero

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Parerna

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

Carlos Corberán ha comparecido en sala de prensa de la Ciudad Deportiva este lunes como previa del partido que enfrentará al Valencia este martes en ... Cornellá, a las 19 horas, ante el Espanyol. Los de Mestalla inician la Jornada 6 en undécima posición con 7 puntos, más cerca de la zona europea que del descenso.

