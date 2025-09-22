Corberán: «Tenemos la responsabilidad de mejorar los números fuera de casa»

Carlos Corberán ha comparecido en sala de prensa de la Ciudad Deportiva este lunes como previa del partido que enfrentará al Valencia este martes en ... Cornellá, a las 19 horas, ante el Espanyol. Los de Mestalla inician la Jornada 6 en undécima posición con 7 puntos, más cerca de la zona europea que del descenso.

Manolo González, entrenador del Espanyol

Es un grandísimo entrenador, lo ha demostrado consiguiendo primero que el club ascendiera de Segunda a Primera y el año pasado empezó con dificultad pero con un estilo de juego marcado y consolidado. Este año no es casual que hayan empezado así, sino que es consecuencia del trabajo. Máximo respeto a lo que están haciendo en el club, con las incorporaciones y el estilo de juego.

Rendimiento fuera de casa

El equipo tiene que mejorar lejos de Mestalla y tenemos que ganar en capacidad competitiva. No solo cuando jugamos en casa sino aumentarla cuando jugamos lejos de Mestalla. Tenemos que mostrar más consistencia y buscar regularidad en el juego y en lo que hacemos en el campo, independiente del rival o si se juega en Mestalla o fuera. No hemos puntuado de visitante pero llevamos dos partidos. Hay que alargar los momentos en los que el equipo hace bien las cosas fuera de casa, en el primero de Pamplona sólo tuvimos cuatro minutos brillantes pero luego hubo una expulsión que condicionó y estuvimos cerca de puntuar En el segundo partido, el de Barcelona, no competimos bien pero la respuesta ante el Athletic fue de superar ese golpe y de tener resiliencia.

Fortín de Cornellá

Vamos a jugar contra un rival que nos va a exigir, solo han perdido un partido en casa que es contra el Real Madrid y eso habla del nivel de exigencia y nos debe preparar mentalmente para entender el partido antes de jugarlo. Entender la intensidad y el ritmo que el partido va a ofrecer, queremos ver un Valencia reconocible.

Margen en el Fair Play para fichar

No puedo responder a la pregunta del todo, me centro en el presente y en la plantilla que tengo, que la plantilla compita bien y que de una versión a la altura. Soy consciente que lo mejor del Valencia todavía no se ha visto, el equipo está en fase de construcción que no tiene que ver con el Fair Play sino con el acople de los jugadores que forman parte de la actual plantilla.

Primeras partes

Una de las fortalezas que tenemos es que tenemos jugadores que pueden ofrecer una mejora durante el transcurso del partido pero la mejora debe estar desde el inicio. Hay veces que surge desde el primer momento y hay partidos que hay que hacer ajustes durante el partido para mostrar tu mejor versión Hay veces que las dificultades aparecen al principio, otras al inicio y otra al final. Hay que tener respuestas de forma global.

El rival

El Espanyol es un equipo que maneja muchos registros, el primero es la capacidad de superar presiones. Una de ellas es buscar al delantero, que es muy fuerte en juego de espaldas. Si no le presionas es un equipo que ha conseguido una personalidad, creando iniciativas posicionales. Cuando defienden no quieren renunciar a la contra y tratar de soltarse rápido. En defensa es un equipo que se parece al Athletic, presionando arriba y haciéndote que el partido no sea cómodo.

Pepelu y su posición

Pepelu puede jugar con Santamaría y también como pivote defensivo estando sólo. Es un jugador que nos da esas dos opciones que son interesantes para nosotros. Tenemos cuatro mediocentros que nos ofrecen diferente opciones y no tengo la sensación que tengamos que aumentar la plantilla en esa posición.

Dani Raba

Todos los jugadores que están en la plantilla tienen oportunidad, el único jugador en duda contra el Espanyol es Ramazani por el golpe que tuvo en el tobillo contra el Athletic. Estoy contento por la incorporación de Dani Raba y estoy convencido que nos va a dar cosas. Igual que con el resto del equipo, su mejor versión no se ha visto y eso es bueno.

Ugrinic

Tener opciones en el banquillo es positivo. Filip está en una fase inicial y está en un periodo de adaptación Le tenemos mucha confianza porque trabaja cada día en un nivel muy alto. Va a ser un jugador que tenga aporte. Todos los jugadores deben ser importantes en el equipo.

12 de 36 puntos conseguidos fuera de casa desde su llegada

Ganar fuera de casa es algo que tenemos que trabajar. Estadísticamente, la normalidad te hace ver que se suelen ganar más partidos en casa pero queremos mejorar los números fuera de casa, y tenemos esa responsabilidad, porque queremos que el equipo muestre la misma valentía y alma competitiva para ir a por un partido.

Pocos disparos a puerta en los primeros partidos

Estamos en fase de crecimiento y tenemos que seguir mejorando. Tenemos espacio de mejora en la capacidad defensiva, el equipo va a seguir creciendo en defensa y también en ataque. El crecimiento se basa en cómo se van relacionando los jugadores en el campo, cuando aumenten la calidad de las acciones esos números mejorarán.

Charla al descanso ante el Athletic

Un equipo de fútbol es competitivo cuando, ante la dificultad, obstáculos y retos es capaz de levantarse y demostrar una versión mejor y diferente. En un partido hay momentos de acople, fluidez y dificultad. Lo ideal es que sólo haya fluidez pero lo real es que hay momentos de dificultad. Ante el Athletic teníamos la necesidad de dar una mejor versión después de un golpe muy duro por la derrota ante el Barcelona. Esa necesidad a veces se muestra en una carga y se puede volver en modo de frustración. Un equipo es competitivo cuando tiene capacidad de superar la adversidad y me gustó que no se rindieron cuando apareció la dificultad para encontrar soluciones para dar el nivel que tienen.